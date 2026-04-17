Laura Tesoro zet haar twee kanonnen tegenover elkaar in 'The Voice': 'Deze song is vocaal het strafste dat er tussen zit'
Met nog maar een beperkt aantal plaatsen voor de Cross Battles, staan de coaches van 'The Voice van Vlaanderen' voor bijzonder harde keuzes. Laura Tesoro pakt uit met een Big Battle om u tegen te zeggen.
'Dit wordt een battle op het scherpst van de snee, want Laura zet haar twee kanonnen tegenover elkaar', kondigt An Lemmens aan. Vierdraaiers Jeremy en Joris zorgen met Boys Don’t Cry van Joseph Lawrence voor kippenvel in de studio. 'Al mijn battles zijn vocaal echt wel uitdagend, maar ik denk dat dit vocaal het strafste is dat er tussen zit', aldus Laura. Wie verzekert zich van een ticket richting Cross Battles?
Bekijk 'The Voice van Vlaanderen' nu al met VTM GO+ of vanavond om 20.40 uur bij VTM.
- Laura Tesoro zet haar twee kanonnen tegenover elkaar in 'The Voice': 'Deze song is vocaal het strafste dat er tussen zit'
Kijktip van de dag
Nadat zijn ouders voor zijn ogen worden neergeschoten door een overvaller, wordt miljonairszoon Bruce Wayne opgevangen door zijn butler Alfred. Jaren later reist de gedesillusioneerde Bruce naar Azië, waar hij in contact komt met de mysterieuze Henri Ducard, die hem opleidt tot ninja. Nadien besluit Bruce terug te keren naar Gotham City om zijn geboortestad te zuiveren van corruptie en misdaad.
'Batman Begins', film uit 2005 met oa. Christian Bale, om 20.35 uur op Play.