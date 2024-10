Wat zie je in november op Videoland?

November is perfect om onder een dekentje te genieten van Videoland. Kijk naar het nieuwe seizoen van 'The Real Housewives of Amsterdam', volg de avonturen van 'De Verhulstjes', of geniet van het liefdesspel in 'Paradise Hotel'. Voor emotionele momenten is er 'Married at First Sight UK', terwijl in 'ALONE' negen deelnemers de wildernis trotseren.

Filmliefhebbers kunnen wegdromen bij James Bond-films of de gehele 'Twilight'-reeks. November zit vol drama en spanning, dus pak je popcorn en maak je klaar voor een heerlijke filmavond!

Highlights november

'Paris Has Fallen'

Wanneer een terroristische groep onder leiding van de gemene Jacob Pearce een spraakmakende gebeurtenis aanvalt, met de Franse minister van Defensie als doelwit, moet beschermingsfunctionaris Vincent Taleb samenwerken met de slimme MI6-agent Zara Taylor om de boel te redden. Maar wanneer de gebeurtenissen een donkere wending nemen, beseffen Vincent en Zara al snel dat het plan verder reikt dan slechts één politicus. Als ze vermoeden dat een van hun collega's van de veiligheidsdiensten informatie aan Jacob doorgeeft, zijn Vincent en Zara alleen op elkaar aangewezen. Kan dit onwaarschijnlijke stel, dat steeds meer geïsoleerd is en Jacob altijd een stap voor is, voorkomen dat Paris vervalt in een man die uit is op wraak?

'Paris Has Fallen' is vanaf 2 november te streamen bij Videoland.

'Married At First Sight UK'

In samenwerking met vooraanstaande relatiedeskundigen worden acht Britse singles zorgvuldig tot vier getrouwde stellen samengevoegd, die elkaar voor het eerst ontmoeten op hun bruiloft. We volgen ze terwijl ze trouwen, op huwelijksreis gaan, de schoonfamilie ontmoeten en hun huis vestigen, terwijl we elkaar steeds beter leren kennen, om te zien of de koppelaars het goed hebben en dat ze samen een toekomst zullen hebben.

'Married At First Sight UK' is vanaf 2 november te streamen bij Videoland.

'Paradise Hotel'

Welkom in het 'Paradise Hotel'. In dit tropische paradijs ontvangt Valerio een groep singles die een strategisch liefdesspel spelen. In 'Paradise Hotel' geldt één hotelregel: of je deelt een kamer of je checkt uit. Opbloeiende liefdes, gebroken harten, nieuwe vriendschappen die verraden worden en natuurlijk de constante verleiding van kamergenoten. Wie is hiertegen opgewassen en weet het tot het einde vol te houden? Bij het inchecken hebben deelnemers aangegeven of ze zijn gekomen voor geld of de liefde hoe de kandidaten dit spel spelen, onthullen ze pas tijdens de bloedstollende finale. Checkten ze in voor de 50.000 euro of kiezen ze voor hun nieuwe liefde?.

'Paradise Hotel' is vanaf 7 november wekelijks te streamen bij Videoland.

'Nieuwe Buren UK'

Evie en Pete verhuizen naar een chique buurt en merken dat ze nerveus en gespannen zijn. Ze worden bevriend met het stel naast de deur, Danny en Becka. Danny beleeft een gepassioneerde nacht met Evie, zijn mooie maar ontspoorde buurvrouw. Beide echtparen zijn op hun eigen manier op zoek naar geluk. Gezamenlijk verleggen ze hun grenzen, totdat ze erachter komen dat er geen weg terug meer is.

'Nieuwe Buren UK' is vanaf 9 november te streamen bij Videoland.

'Below Deck' S1 t/m 10

Cruise naar onbekende wateren met deze realityserie die een groep bemanningsleden volgt die aan boord van 'Honor' wonen en werken, een 164 'mega-jacht. De werelden boven en beneden komen in botsing wanneer deze jonge single crew, bekend als 'yachties' wonen, liefhebben en samenwerken aan boord van het luxe privéjacht, terwijl ze neigen naar de steeds veranderende behoeften van hun rijke, veeleisende klanten. Hoewel elk bemanningslid een ander niveau van ervaring biedt, delen ze allemaal een liefde voor deze levensstijl die hen in staat stelt om naar enkele van de mooiste en meest exotische locaties in de wereld te reizen. Elke aflevering bevat verschillende chartergasten - van miljonairs, tot entertainers tot hardfeestende, welgestelde vrienden - terwijl ze op de boot stappen voor een avontuur op zee..

'Below Deck S1 t/m 10' is vanaf 16 november te streamen bij Videoland.

'ALONE'

'ALONE' is dé next level reality adventure en gaat verder dan ‘Expeditie Robinson’ en ‘Special Forces VIPS’: in de nieuwe Videoland Original worden negen avonturiers gevolgd die proberen zo lang mogelijk alleen te overleven in de afgelegen wildernis. Bewapend met een beperkte hoeveelheid overlevingsuitrusting nemen de deelnemers het op tegen de ongenadige krachten van de natuur, honger, extreme weersomstandigheden en de ultieme uitdaging: eenzaamheid.

'ALONE' is vanaf 24 november wekelijks te streamen bij Videoland.

'De Verhulstjes'

Bij de familie Verhulst lachen ze ontzettend graag, maar kunnen ze ook serieus zijn. In deze serie geven Studio-100 baas Gert Verhulst, zijn vrouw Ellen, zoon Viktor, dochter Marie en haar vriend Jef en honden Leo een uniek inkijkje geven in hun gezinsleven - waarin doodgewone, alledaagse zaken de boventoon blijken te voeren.

Seizoen zes van 'De Verhulstjes' is vanaf 24 november elke zondag om 21.00 uur te zien bij Videoland. De eerdere seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

'The Real Housewives Of Amsterdam'

'The Real Housewives of Amsterdam' komt terug met een derde seizoen van de Videoland Original waarin zeven succesvolle dames uit de Amsterdamse High Society gevolgd worden. Cherry-Ann, Djamila, Kimmylien, Maria en Tamara zijn weer te zien in een nieuwe reeks met veel humor, drama en verrassende wendingen. Na het vertrek van Hella en Susanna komen Deborah Luijendijk en Angela van den Brink de groep versterken als de nieuwe Housewives.

'The Real Housewives Of Amsterdam' is vanaf 28 november wekelijkste streamen bij Videoland.

November: Een Maand Vol James Bond Actie Bij Videoland!

Deze november staat vol in het teken van actie en spanning! Vanaf 1 november stream je vijf iconische James Bond-films waarin Daniel Craig schittert als de Britse geheim agent. Geniet van 'Casino Royale', 'Quantum of Solace', 'Skyfall', 'Spectre' en 'No Time to Die' op Videoland

'Twilight'-Saga

Naast de vijf iconische James Bond-films kun je vanaf 1 november ook de volledige Twilight- Saga streamen. Alle vijf de films zijn beschikbaar: 'Twilight', 'New Moon', 'Eclipse', 'Breaking Dawn Part 1' en 'Breaking Dawn Part 2'. Laat je meeslepen door een verhaal vol romantiek, spannende wendingen en de strijd tussen vampiers en weerwolven.