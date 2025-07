Wat zie je in augustus bij de Disney Channels?

Wanneer de 9-jarige Gretel en haar trouwe huisdier, Hamster, onverwacht superkrachten krijgen van buitenaardse wezens, verandert hun leven voorgoed. Hun missie? Gekke schurken verslaan zonder dat iemand ontdekt wie ze werkelijk zijn.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAMSTER EN GRETEL

Tussen school, huiswerk en geheime missies proberen Gretel en Hamster hun dubbelleven in balans te houden, terwijl ze leren wat het betekent om echte helden te zijn.

Vanaf maandag 18 augustus t/m donderdag 21 augustus om 13.30 uur op Disney Channel.

NIEUW AFLEVERINGEN

SUPER KATJES

Iedereen denkt dat Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy gewoon lieve kittens zijn in de Purr 'N' Play-opvang. Maar als er problemen zijn, veranderen ze in Super Katjes! Ze vechten overal tegen onrecht. Dit kattenkwartet heeft een missie om de huisdieren en inwoners van Kittydale te beschermen tegen boeven als Mr Puppypaws, Lab Rat, Katdief en Zsa-Zsa. Met hun superkrachten, gadgets, en bovenal hun vriendelijkheid en empathie maken de Super Katjes van de wereld een betere, geweldige plek.

Vanaf maandag 4 augustus t/m vrijdag 8 augustus om 11.00 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DISNEY JUNIOR ARIEL

Ariel is een muzikale avonturenreeks voor kleuters over Ariël, een jonge zeemeermin die leert dat haar kracht ligt in het gebruik van haar stem om te spreken, te zingen en golven te maken. En als ze dat doet, kan ze haar wereld veranderen! Omringd door een gemeenschap van klassieke personages uit de originele film, waaronder Sebastian en Botje, maar ook door spannende nieuwe toevoegingen.

Vanaf maandag 25 augustus t/m vrijdag 29 augustus om 17.30 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PUPSTRUCTION

In 'Pupstruction' bundelen Phinny, Roxy, Luna en Tank hun krachten om de meest bijzondere bouwprojecten te realiseren. Met teamwork, doorzettingsvermogen en een flinke dosis plezier bewijzen deze pups dat geen uitdaging te groot is.

Vanaf maandag 11 augustus t/m maandag 18 augustus om 12.30 uur op Disney Jr.