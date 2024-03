Wat zie je in april op STAR Channel?

Elliot Stabler keert terug naar de New York Police Department om de georganiseerde misdaad te bestrijden na een verschrikkelijk persoonlijk verlies.

De stad en het politiebureau zijn echter drastisch veranderd in het decennium dat hij weg was, en hij moet zich aanpassen aan een strafrechtsysteem. Stabler moet weer tot zichzelf komen en zijn leven opnieuw op bouwen, terwijl hij een nieuw team leidt die de machtigste criminele kartels van de stad één voor één uit uitschakelt.

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME S3

Vanaf 3 april, elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

CHICAGO MED S9

'Chicago Med' is een emotionele achtbaan door de dagelijkse chaos van het drukste ziekenhuis van de stad en de moedige artsen die het ziekenhuis overeind houden. Gaandeweg creëren zij een band met op de achtergrond de hectiek van de operatiekamer. Bekende gezichten van de politie en brandweer van Chicago zullen een handje helpen, zodat het ziekenhuisteam vol helden uit Chicago hun werk op de beste manier kunnen uitvoeren.

Vanaf 9 april, elke dinsdag om 20.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

CHICAGO P.D. S11

District 21 van de Chicago Police Department bestaat uit 2 verschillende teams, namelijk de agenten in uniform die de straat op gaan om te patrouilleren om de dagelijkse criminaliteit te bestrijden. Daarnaast is er ook de inlichtingseenheid, het team die de zwaarste criminaliteit in de stad voor haar rekening neemt. Sergeant Hank Voight, leider van de inlichtingseenheid, is een man die zich niet bepaald aan de wet houdt om gerechtigheid te krijgen. Hij is veeleisend, keihard, maar hij strijdt om rechtvaardigheid en alleen diegenen die hiermee om kunnen gaan overleven het onder Voights leiding.

Vanaf 9 april, elke dinsdag om 21.00 uur op STAR Channel.

FINALE

TOTO KNVB BEKER

Op zondag 21 april om 18.00 uur wordt de finale van de TOTO KNVB Beker gespeeld. We zenden deze bijzondere wedstrijd dan ook live uit in samenwerking met ESPN.

Zondag 21 april, om 18.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

TALES OF THE WALKING DEAD



'Tales of the Walking Dead' bestaat uit zes originele, op zichzelf staande afleveringen die zich richten op zowel nieuwe als gevestigde personages binnen 'The Walking Dead'. Dit is de tweede spin-off van de populaire serie 'The Walking Dead' die we nu uitzenden op STAR Channel. Elke aflevering heeft zijn eigen toon en invalshoek, maar in elk verhaal staat er veel op het spel en worden nieuwe, onuitwisbare personages geconfronteerd met meedogenloze, levensbedreigende keuzes en situaties. We zien de apocalyps door andere ogen en ontdekken meer werelden, mythen en mysteries van 'The Walking Dead'.

Elke maandag om 22.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

NANCY DREW S4

Nancy start een nieuw onderzoek om een groep vermiste lichamen op de begraafplaats van Horseshoe Bay te vinden die zijn opgegraven en gestolen – of mogelijk zijn opgestaan. Terwijl Nancy betrokken raakt bij deze spookachtige zaak, leidt een reeks onverklaarde paranormale misdaden ertoe dat het onderzoeksteam gelooft dat de letterlijke zonden uit het verleden van de stad zijn teruggekeerd om de levenden te achtervolgen.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.