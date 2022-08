Wat speelt bij Videoland in september

De 'Zomer vol Liefde' is nog lang niet ten einde bij Videoland, want in september gaat het nieuwe love reality format 'Matched by Mom' van start.

Weten moeders de perfecte match voor hun zonen te vinden? Daarnaast staat er een gloednieuw seizoen van 'Love Island USA' klaar voor de love reality liefhebbers. Ook keert 'Holland's Next Top Model' na twee jaar terug, exclusief bij Videoland. En praise be, want het vijfde seizoen van 'The Handmaid's Tale' is vanaf september exclusief te zien bij Videoland. Nog meer drama? Dan staan ook Videoland Original comedyserie 'Moedermaffia' en alle nieuwe Videoland Academy films voor je klaar.

Holland's Next Top Model

‘Hollands Next Top Model’ is na twee jaar terug van weggeweest en keert vanaf terug exclusief bij Videoland. Dit seizoen is Loiza Lamers hét gezicht van de zoektocht naar een nieuw Nederlands topmodel en niemand minder dan Yolanda Hadid, voormalig topmodel én moeder van internationale supermodellen Gigi en Bella Hadid, zal naast Loiza plaatsnemen achter de jurydesk. Loiza en Yolanda vormen met ieder hun eigen expertise de perfecte toevoeging aan het wereldwijd succesvolle topmodel format.

‘Hollands Next Top Model’ is vanaf 5 september wekelijks te zien bij Videoland.

'Matched by Mom'

De Zomer Vol Liefde is bij Videoland nog lang niet ten einde! Vanaf 16 september kijk je namelijk wekelijks naar het gloednieuwe love reality format 'Matched by Mom.' Wanneer je toe bent aan de perfecte match en het je zelf niet lukt diegene te vinden, dan kun je altijd nog de hulp van je moeder inschakelen bij het vinden van een nieuwe partner. In deze datingshow worden zonen in hun zoektocht naar een liefdespartner ondersteund door hun moeders. Vanuit een luxe Portugese villa bepalen zij de keuze van hun zoons, zonder medeweten van de dames. Weten zij de ideale schoondochter te vinden? Presentator Edson da Graça gaat ze erbij helpen.

'Matched by Mom' is vanaf 16 september wekelijks te zien bij Videoland. 16 september is de aftrap met twee afleveringen.

'The Handmaid's Tale'

Praise be! June is terug! In het vijfde seizoen wordt zij geconfronteerd met consequenties voor het vermoorden van commandant Waterford terwijl ze worstelt om haar identiteit en doel opnieuw te definiëren. De weduwe Serena probeert haar profiel in Toronto te vergroten terwijl de invloed van Gilead Canada binnendringt. Commandant Lawrence werkt samen met tante Lydia terwijl hij probeert Gilead te hervormen en aan de macht te komen. June, Luke en Moira vechten op afstand tegen Gilead terwijl ze hun missie voortzetten om Hannah te redden en te herenigen.

Seizoen vijf van ‘The Handmaid's Tale’ is vanaf 15 september wekelijks te zien, exclusief bij Videoland. De eerdere seizoenen zijn ook bij Videoland te zien.

'Love Island USA' S4

We volgen sexy jonge singles die op zoek zijn naar de liefde tijdens hun verblijf in een prachtige luxe villa. Het wordt een zomer vol romance, vriendschap en dramatische wendingen. De singles moeten koppels vormen, want anders lopen ze het risico naar huis te worden gestuurd.

Het vierde seizoen van 'Love Island USA' is vanaf 16 september te zien bij Videoland. De eerste 15 afleveringen zijn vanaf dan te bingen en daarna verschijnt elke werkdag een nieuwe aflevering. De drie eerdere seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

'Ik Wist Het'

Een magische en romantische speelfilm gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Chantal van Gastel. De film gaat over de eigenzinnige Mia (Sigrid ten Napel) die puur op intuïtie haar eigen bloemenwinkel opent en daar - letterlijk - de man van haar dromen ontmoet. Ze zet alles op alles om een succes van haar winkel te maken en te zorgen dat de man van haar dromen ook de man van haar leven wordt. Maar wat als je opeens vlinders krijgt van diegene die recht voor je staat…

De speelfilm 'Ik Wist Het' is vanaf 17 september te zien bij Videoland.

'Zwaar Verliefd! 2'

In de luchtige feelgoodfilm 'Zwaar Verliefd! 2' gaan Isa (Barbara Sloesen) en Ruben (Jim Bakkum) samenwonen. De spanning en romantiek maken plaats voor intimiteit, maar ook voor dagelijkse sleur en realiteit. Isa en Ruben zijn nog steeds dolverliefd, maar hun verschillende achtergrond en interesses blijven hun liefde op de proef stellen. Wat als dan uit het niets de perfecte man voor Isa, dierenarts Hugo (Frederik Brom), zich aandient en Ruben een wel heel aantrekkelijke timmerklus aangeboden krijgt?

De speelfilm 'Zwaar Verliefd! 2' is vanaf 24 september te zien bij Videoland.

'NIKKI - Wanneer je ouders niet altijd goed voor je kunnen zorgen'

Nikki (12) is een van de circa 577.500 kinderen in Nederland die opgroeien met ouders die kampen met psychi(atri)sche- en/of verslavingsproblemen. Haar moeder Karin (46) heeft een persoonlijkheidsstoornis en heeft het vaak moeilijk met zichzelf. Dit brengt Nikki vaak in een loyaliteitsconflict: zij navigeert tussen de liefde voor haar ouders en de zoektocht naar haar eigen identiteit. Voor wie moet zij kiezen, haar ouders of zichzelf? Gemaakt door Monique Nolte

De Videoland Original documentaire 'NIKKI - Wanneer je ouders niet altijd goed voor je kunnen zorgen' gaat op 26 september in première bij het Nederlands Film Festival en is vanaf dan ook direct te zien bij Videoland.

'Moedermaffia'

Deze Videoland Original serie vertelt een coming of age verhaal van een moeder. Want hoe doe je dat – een goeie moeder zijn? Iedereen heeft er een mening over, iedereen wil het perfect doen, maar als puntje bij paaltje komt doet iedereen maar wat. Al geeft niemand dat natuurlijk toe... Hoofdpersoon Daan (Loes Haverkort) is zo’n moeder die maar wat aanmoddert. Maar als ze haar dochter Pip (7) dreigt te verliezen aan de perfecte stiefmoeder from hell Monique, moet ze aan de bak om te bewijzen dat ze het moederschap waardig is. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wanneer ben je een eigenlijk een goede moeder? En wie bepaalt dat?

De dramaserie 'Moedermaffia' is vanaf 30 september te bingen bij Videoland.

Première 'Modern Fantasy'-films Videoland Academy

Drie nieuwe genrefilms van de Videoland Academy gaan op 25 september in première bij het Nederlands Film Festival en zijn die dag vanaf 18.00 uur direct bij Videoland te zien! De Videoland Academy biedt nieuw talent de kans en vrijheid om vernieuwende, baanbrekende verhalen te ontwikkelen, realiseren én vertonen. Videoland Academy onderscheidt zich door te focussen op de begeleiding van schrijftalent én op het ontwikkelen van genrefilms. Afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan de realisatie van drie indrukwekkende mid-length films: 'Black Girl Magic,' 'Dormis' en 'Op Tijd Terug,' waar ook veel bekende Nederlandse acteurs zich aan hebben verbonden.

'Black Girl Magic'

'Black Girl Magic' is een spannend drama met horror-elementen over de vriendschap tussen twee vriendinnen, die op de proef wordt gesteld als ze zich inlaten met donkere magie. Zohra is een onzeker Surinaams meisje dat zich ongezien voelt. Haar enige vriendin Suzette, is een Surinaams meisje met magische krachten en Zohra wil niets liever dan zelf ook over die magie beschikken. Maar Zohra raakt verslaafd aan het hebben van de magische krachten en verandert langzaam maar zeker in een op macht belust monster.

Schrijver: Sergej Groenhart

Regisseur: Giancarlo Sanchez

Producent: NewBe, Tarik Traidia & Jeroen Koopman

Cast: Stephanie van Eer, Shanaya Dap, Yannick Jozefzoon, Ziarah Janssen, Maikel van Hetten, Sanguita Akkrum, Dylan Jongejans en Joshua Boots.

'Dormis'

Vincent de Waal heeft geen idee meer wanneer hij voor het laatst geslapen heeft. Na alles geprobeerd te hebben meldt hij zich bij Dormis: een stijlvolle slaapkliniek die hem af zou kunnen helpen van de vreemde, beangstigende beelden die hem ’s nachts wakker houden. Maar hoe hard Vincent ook probeert te slapen - zelfs in de kalme oase van Dormis blijft hij klaarwakker. Wanneer hij mysterieuze medepatiënt Evi ontmoet, begint de perfecte wereld van Dormis scheuren te vertonen. Heeft Vincents vermoeidheid hem gek gemaakt? Of verbergt Dormis een duister geheim?

Scenario: Sarah Offringa & Sander van Dijk

Regisseur: Iván López Núñez

Producent: keplerfilm, Koji Nelissen & Derk-Jan Warrink

Cast: Jeroen Spitzenberger, Nyncke Beekhuyzen, Liz Snoijink, Poal Cairo, Yootha Wong-Loi-Sing, Juda Goslinga en Alex Naber.

'Op Tijd Terug'

Als Olivia ontdekt dat ze kan tijdreizen ziet ze een kans een onzalige fout te herstellen en haar grote liefde Lars terug te winnen. Ze besluit alle gênante en pijnlijke momenten uit haar leven met Lars die hun relatie onderuitgehaald hebben, terug te draaien. Ze kan niet meer stoppen en verandert meer dan haar lief is. In haar ultieme poging het tij te keren lijkt ze Lars terug te winnen, maar maakt dit haar nou echt gelukkig? Het tijdreizen verandert alles, maar niet hoe ze had gedacht.

Schrijver: Inge Sonderen

Regisseur: Janne Schmidt

Producent: Millstreet Films, Suzan de Swaan & Rachel van Bommel

Cast: Julia Akkermans, Steef de Bot, Freek Bartels, Tibor Lukács, Fockeline Ouwerkerk, Marcel Harteveld, Sabri Saad El Hamus, Inge Sonderen en Eddy Terstall.