Wat speelt bij Videoland in mei?

Wat speelt in Nederland, speelt bij Videoland en dat is in de maand mei niet anders! Daarom staat op Moederdag een special van de 'Echte Gooische Moeders' klaar, waarin drie dames met hun hele gezin afreizen naar Disneyland Paris.

Ook voor personality en true crime documentaires zit je goed bij Videoland. Er staat namelijk een driedelige docu over positiviteitsgoeroe Emile Ratelband op het program en ook worden de duistere geheimen van kindermoordenaar Michel Stokx - die Nederland in de jaren '90 in zijn greep hield - onderzocht. Eva Jinek snijdt in haar nieuwe Videoland-serie weer heel andere, intieme onderwerpen aan en laat hiermee een andere kant van zichzelf zien. Toe aan iets minder serieus? Binge dan de Duitse serie 'Faking Hitler' of een gloednieuw seizoen van 'MAFS USA!'

'Faking Hitler'

In 1983 presenteerde het Duitse tijdschrift STERN een sensationele scoop: het had de geheime dagboeken van Adolf Hitler in handen gekregen. Slechts een paar dagen later bleek dat de dagboeken waren vervalst. De zesdelige, Duitse miniserie laat het verhaal zien van een kunstvervalser die handig gebruikmaakt van een goedgelovige journalist om een fortuin te verdienen. 'Faking Hitler' is een fictieve representatie van dit absurde en grootste na-oorlogse mediaschandaal.

'Faking Hitler' is vanaf 2 mei te bingen bij Videoland.

'Echte Gooische Moederdag'

Bo Wilkes, Leslie Keijzer en Pauline Wingelaar gaan samen met hun partners én kinderen een lang weekend naar Disneyland Paris! Zoals het de 'Echte Gooische Moeders' betaamt wordt het een over de top reis met alle glamour, hysterie en hilariteit van dien.

De eenmalige special 'Echte Gooische Moederdag' is vanaf 8 mei te zien bij Videoland.

'Married at First Sight USA' S13

Singles worden door experts met elkaar gematcht. De deelnemers zien elkaar voor het eerst bij het altaar op hun bruiloft. Na het jawoord en de daaropvolgende huwelijksreis start voor de pasgetrouwde stellen het alledaagse leven. Na zes weken huwelijk moeten ze een beslissing nemen: blijven ze getrouwd of gaan ze scheiden?

Seizoen 13 van 'Marrried at First Sight USA' is vanaf 17 mei te bingen bij Videoland.

'De Sneeuwman: De Geheimen van een Kindermoordenaar'

Driedelige true crime documentaire over de duistere geheimen van kindermoordenaar Michel Stokx.

De Videoland Academy documentaire 'De Sneeuwman: de Geheimen van een Kindermoordenaar' is vanaf 25 mei in zijn geheel te zien bij Videoland.

'De Wereld van Eva'

Eva Jinek kennen we van haar messcherpe interview skills en haar gave om gevoelige onderwerpen aan te kaarten aan de talkshow tafel. In de nieuwe Videoland serie 'De Wereld van Eva' gaat ze een stap verder en spreekt over intieme zaken, zoals het schuldgevoel van werkende ouders en seks na de bevalling. Ze doet het met humor en met het doel om het taboe en de schaamte te doorbreken en open gesprek te voeren over normale dingen in het leven van een vrouw.

'De Wereld van Eva' is vanaf 25 mei wekelijks te zien bij Videoland.

Verwacht bij Videoland

'Op Hete Kolen: Het Leven volgens Emile Ratelband'

Videoland werkt samen met producent FCCE en regisseur Roy Dames aan een documentaire over Emile Ratelband. Want wie kent hem niet: Mr. Positivo en ‘Tsjakka!’ We volgen Emile in de voorbereidingen voor zijn emigratie naar Thailand met zijn twaalfjarige zoon Emilio. Hij wil Nederland achter zich laten en zijn brood daar gaan verdienen. Gedurende het vertrek en zicht op de toekomst, worden ook het verleden en heden geportretteerd. Wie is het verschijnsel Ratelband nu echt?

De driedelige documentaire 'Op Hete Kolen: Het Leven volgens Emile Ratelband' verschijnt in mei bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

'Tussen de Lakens met Geraldine'

Op veel gebieden hebben we de mond vol over emancipatie: meer gelijkheid op de werkvloer en in het huishouden, meer vrouwen in de politiek... Maar er is een onderdeel waar we maar moeilijk over praten: seksualiteit. Gelijkheid blijkt daar ver te zoeken, want in de slaapkamer is er nog een wereld te winnen voor de vrouw en haar orgasme. Hoe kan het dat we anno 2022 nog zo ongeëmancipeerd zijn in bed? Geraldine gaat op een persoonlijke zoektocht naar antwoord op de vragen waarom vrouwelijke emancipatie tussen de lakens zo achterblijft.

De vierdelige serie 'Tussen de Lakens met Geraldine' is nu te zien bij Videoland.

'Meer Soundos'

Deze serie laat het echte neppe leven van Soundos zien, waarbij in iedere situatie een kern van waarheid zit uit het echte leven van de comedian. Als Soundos totaal uit haar slof schiet tijdens een première, ligt haar publieke imago in duigen. Jarenlang heeft Soundos bizarre en ongepaste situaties verstopt onder de mantel der donkere humor. Als haar therapeut oppert dat ze wellicht moet stoppen met haar werk, is het tijd voor Soundos om zelfspot weg te gooien om te kunnen omarmen wie zij echt is en wil zijn.

'Meer Soundos' is nu te bingen bij Videoland.

'Gigolo'

Gespierde mannen met een zwoele blik, die seks hebben met vermogende vrouwen van middelbare leeftijd; dat is het stereotype beeld van een gigolo. In deze documentaire bekijken we de vooroordelen en taboes die er zijn over gigolo’s en hun klanten. Documentairemaker Jesse Bleekemolen (ITV Studios) volgde drie verschillende gigolo’s die - naast hun fulltime baan - werkzaam zijn als high class escort. Een documentaire over vooroordelen, verlangens en vrijmoedigheid.

De documentaire 'Gigolo' is nu te zien bij Videoland.