Wat speelt bij Videoland in december?

Nu de dagen weer korter worden, wordt het tijd om met een dekentje op de bank je nieuwe favoriete series te kijken. Laat nou net het eerste seizoen van Videoland Original serie 'Sleepers' met Robert de Hoog en Teun Kuilboer in de hoofdrol te bingen zijn in december: een snoeihard verhaal over een corrupte agent.

Ook komt het zesde seizoen van internationale hitserie 'The Good Doctor' naar Videoland in december. Geen zin in spanning, maar meer toe aan romantiek? Dan staat een kersvers seizoen van 'Prince Charming' voor je klaar én een gloednieuw seizoen van 'Married at First Sight UK.' Verder in december: dinosaurusfans Maarten van Rossem en Gijs Rademaker gaan op een onvergetelijke trip door de Verenigde Staten, jeugdsentiment met 'Totally Spies' en 'The Wild Thornberrys' én live sportevenementen: 'GLORY' en 'UCI Champions League Baanwielrennen.'

UCI Champions League Baanwielrennen

Live-verslag van de UCI Champions League Baanwielrennen. Het toernooi bestaat uit vijf rondes, die worden verreden in vier verschillende landen. De beste baanwielrenners van de wereld strijden in de onderdelen sprint, keirin, scratch en afvalrace om een goedgevulde prijzenpot.

De UCI Champions League Baanwielrennen is op 2 en 3 december live te zien bij Videoland.

'Married At First Sight UK' S7

Britse singles worden door experts met elkaar gematcht. De deelnemers zien elkaar voor het eerst bij het altaar op hun bruiloft. Na het jawoord en de daaropvolgende huwelijksreis start voor de pasgetrouwde stellen het alledaagse leven. Na zes weken huwelijk moeten ze een beslissing nemen: blijven ze getrouwd of gaan ze scheiden?

Seizoen zeven van 'Married at First Sight UK' is vanaf 7 december te bingen bij Videoland. Seizoen zes is ook al te zien bij Videoland.

'Sleepers'

Deze dramaserie vertelt het snoeiharde, fictieve verhaal van corrupte agent Martin (Robert de Hoog) die manoeuvreert tussen de onderwereld van Utrecht en de bovenwereld van de recherche. Terwijl zijn beste vriend Willem (Teun Kuilboer) en nieuwkomer Dwight (Julmar Simons a.k.a. Rapper Adje) Martin steeds meer naar de onderwereld trekken, moet Martin een masker ophouden bij zijn vrouw Noura Oudkerk (Maryam Hassouni) die zelf een vakkundige rechercheur is bij interne zaken van de Utrechtse politie. 'Sleepers’ is geïnspireerd op het gerucht dat criminele organisaties jonge mensen naar de politieschool stuurden, om zo bij de politie te infiltreren. Deze jonge infiltranten worden ‘sleepers’ genoemd. Martin Oudkerk is één van hen.

De dramaserie 'Sleepers' is vanaf 8 december te bingen bij Videoland.

'Foodies'

Sam (32), is een populaire foodblogger die al van kinds af aan haar eigen kookboek wil schrijven. Als zij per ongeluk een negatieve recensie schrijft over het restaurant van de jonge gepassioneerde chef en ook degene waar zij verliefd op is geworden, werkt ze zichzelf steeds verder in de problemen. Niet alleen haar carrière en levenslange droom komen hiermee op het spel te staan, maar ook haar kans op een relatie waarin ze écht zichzelf kan zijn.

De speelfilm 'Foodies' is vanaf 12 december te zien bij Videoland.

'Prince Charming'

Een groep single mannen probeert vanaf het Griekse eiland Kreta het hart te veroveren van een charmante vrijgezel. De Prince Charming van dit seizoen is de 30-jarige acteur, zanger en danser Diego. Eén voor één vallen de mannen af in deze zoektocht naar liefde. Lukt het Prince Charming om zijn droomman te vinden?

Het derde seizoen van 'Prince Charming' is vanaf 15 december wekelijks te zien bij Videoland.

'The Good Doctor' S6

Een jonge chirurg met autisme en het Savantsyndroom, Shaun Murphy, verhuist van een klein plaatsje in de Verenigde Staten om te gaan werken in het prestigieuze San Jose St. Bonaventure Hospital. Binnen het ziekenhuis ontstaat de vraag: kan een persoon, die niet de eigenschappen heeft om zich in te leven in andere mensen, wel levens redden? Aaron Glassman, de directeur van het ziekenhuis, probeert zijn collega's ervan te overtuigen dat ze Shaun aan moeten nemen. Shaun gebruikt zijn indrukwekkende medische vaardigheden om levens te redden en zijn sceptische collega's uit te dagen.

Het zesde seizoen van 'The Good Doctor' is vanaf 19 december wekelijks te zien bij Videoland. De eerdere vijf seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

'Maarten en Gijs op Dinojacht'

Maarten van Rossem en Gijs Rademaker duiken in de wonderlijke en verrassende wereld van dinosauriërs! Ze gaan op een onvergetelijke roadtrip door Noord-Amerika, het walhalla voor dinosaurusfans. Met als einddoel een gezamenlijke droom: de opgraving bijwonen van een échte langnekdino, in de barre woestenij van Wyoming. Tijdens hun reis laten de grootste dino-experts hun laatste ontdekkingen zien en nemen schatzoekers het duo mee de wildernis in om dino-botten te vinden en op te graven. Maarten en Gijs zijn het zelden ergens over eens en dat maakt de trip niet altijd makkelijk - en dan zijn er ook nog ratelslangen. Ze beginnen hun trip in Hollywood, waar de dino-gekte ooit begon met Jurassic Park.

Videoland Original 'Maarten en Gijs op Dinojacht' is vanaf 21 december wekelijks te zien bij Videoland.

'Mijn Vader de Hasjkoning'

'Mijn Vader de Hasjkoning' is een tweedelige documentaireserie van Ruud Lenssen en Will Falize over de opkomst en ondergang van Jan ‘De Pinda’ Falize, die in de jaren '80 en '90 furore maakte als hasjhandelaar en jarenlang ongrijpbaar was voor de politie. Zoon Will was de troonopvolger en neemt ons mee in wereld van hasjhandel, rijkdom en geweld. Hij laat zien wat het opgroeien op deze wereld voor impact heeft gehad op zijn leven en zijn familie.

De tweedelige Videoland Original documentaire 'Mijn Vader de Hasjkoning' is vanaf 23 december in zijn geheel te zien bij Videoland.

'The Wild Thornberrys'

De familie Thornberry reist met hun camper de hele wereld over om een natuurserie te maken. We volgen Eliza , de jongste dochter van de familie. Zij heeft tijdens een verblijf in Afrika van een sjamaan de gave gekregen om met dieren te praten. Ze gebruikt deze gave om overal waar de familie komt dieren te helpen met het oplossen van hun problemen, of om haar familie buiten hun weten een handje te helpen.

Alle vijf seizoenen van 'The Wild Thornberrys' zijn vanaf 24 december te bingen bij Videoland.

'Totally Spies'

Vriendinnen Clover, Alex en Sam wonen in Beverly Hills en zijn geheime spionnen. Alsof hun leven al niet cool genoeg is, staan ze ook nog eens elk moment klaar om de wereld te redden voor WOOHP (World Organization Of Human Protection). Zo worden ze opeens opgezogen en weer gedropt op de meest rare plaatsen. Met behulp van hun gadgets (zoals laser-haardrogers of schoenen waarmee je over plafonds kunt lopen) staan onze heldinnen altijd klaar om de slechteriken te verslaan en de wereld te redden. Ondertussen moeten ze ook nog zorgen dat hun klasgenootjes niet ontdekken dat ze spionnen zijn.

Drie seizoenen van 'Totally Spies' zijn vanaf 24 december te bingen bij Videoland.

'GLORY Rivals 4: Zouggary vs. Haraguchi'

Alle wedstrijden van Glory zijn live en exclusief te zien bij Videoland. Op eerste kerstdag vindt GLORY Rivals 4 plaats in Tokio met als headline gevecht Zouggary vs. Haraguchi. Rondom de GLORY-events maakt Videoland een live studioprogramma met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten. Jay-Jay Boske is de ringside reporter. Het commentaar is bij ieder event in handen van Alex Lely en Remy Bonjasky.

'GLORY Rivals 4’ is zaterdag 25 december vanaf 10.30 uur live te zien bij Videoland.

'Martin H.'

Deze driedelige documentaire vertelthHet unieke verhaal van een ambitieuze agent die afgleed in corruptie en de boeken in ging als de moordenaar van Europa’s grootste drugsbaron.

De driedelige Videoland Original documentaire 'Martin H.' is vanaf 27 december in zijn geheel te zien bij Videoland.

'Bon Bini Holland 3'

Wanneer Robertico zich voordoet als eigenaar van F.C. Kip wordt het kiprestaurant overgenomen door de Amerikaanse fastfood gigant Wicked Chicken. The American Dream lijkt voor iedereen werkelijkheid te worden, maar eenmaal in New York lopen de zaken anders dan gepland. Lukt het Robertico om zijn ware identiteit verborgen te houden voor het meisje van zijn dromen, Zoë? Wat doet Judeska op de New York Fashion Show? En Gerrie op een cruise in de Caribbean? Maar vooral: lukt het de F.C. Kippers om hun restaurant weer in eigen handen te krijgen?

De speelfilm 'Bon Bini Holland 3' is vanaf 30 december te zien bij Videoland.

'Sinterklaas bij Videoland'

Sint is weer in het (Video)land, kijk snel deze Originals om in de stemming te komen voor het heerlijk avondje!

'De Kleine Grote Sinterklaasfilm'

Sinterklaas en jouw favoriete Pieten vertrekken met plezier naar Nederland. Eenmaal op open zee ontdekken ze dat er spullen ontbreken en het lijkt wel of er een extra persoon onder hen is. Als de boot ook nog eens stil komt te liggen, weten de pieten het zeker: dit gaat niet goed! Maar wat is er precies aan de hand?

De Videoland Original speelfilm 'De Kleine Grote Sinterklaasfilm' is nu te zien bij Videoland.

'De Club van Sinterklaas: Geheimen van de Sint'

In seizoen 1 worden de meiden van KADO uitgenodigd door Sinterklaas om hun pietendiploma te halen. Er is alleen één probleem: ze hebben last van hoogtevrees. In seizoen 2 ontdekken de pieten dat in een magisch dagboek ál hun geheimen staan. Stiekem scheuren ze pagina's uit het boek om hun geheimen te bewaken. Maar dit zorgt voor grote problemen...

Twee seizoenen van Videoland Original dramaserie 'De Club van Sinterklaas: Geheimen van de Sint' zijn nu te bingen bij Videoland.