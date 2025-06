Wat kan je in juni zien op de Disney Channels?

Een serie over Cricket Groen, een ondeugende en avontuurlijke jongen die samen met zijn familie van het platteland verhuist naar een bruisende stad. Terwijl Cricket met zijn grenzeloze nieuwsgierigheid zijn nieuwe omgeving verkent, raakt hij verwikkeld in hilarische en chaotische situaties.

NIEUWE AFLEVERINGEN

GROEN IN DE GROTE STAD

Met veel humor laat de serie zien dat avontuur overal te vinden is, zolang je maar durft te ontdekken!

Vanaf 23 juni, elke maandag t/m vrijdag om 16.10 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MIRACULOUS: VERHALEN VAN LADYBUG EN CAT NOIR

Twee middelbare scholieren worden gekozen om de beschermers van Parijs te worden: Ladybug en Cat Noir. Met behulp van hun magische juwelen, de Miraculouses, krijgen ze bijzondere krachten. Terwijl ze het opnemen tegen steeds gevaarlijkere superschurken, moeten ze ook hun dubbele leven als tieners in evenwicht houden en hun ware identiteit voor elkaar verborgen houden.

Zondag 31 mei om 11.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE

In de vervolg serie van 'Wizards Waverly Place' volg je een inmiddels volwassen Justin Russo, die kiest voor een normaal leven met zijn gezin: Giada, Roman en Milo. Wanneer zijn zus Alex hulp zoekt voor de jonge tovenaar Billie, moet Justin zijn magische vaardigheden opnieuw inzetten. Terwijl hij Billie begeleidt, balanceert hij zijn dagelijkse verantwoordelijkheden en beschermt hij de toekomst van de Tovenaarswereld.

Vanaf 9 juni, maandag t/m vrijdag om 20.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SUPER KATJES



Iedereen denkt dat Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy gewoon lieve kittens zijn in de Purr 'N' Play-opvang. Maar als er problemen zijn, veranderen ze in Super Katjes! Ze vechten overal tegen onrecht. Dit kattenkwartet heeft een missie om de huisdieren en inwoners van Kittydale te beschermen tegen boeven als Mr Puppypaws, Lab Rat, Katdief en Zsa-Zsa. Met hun superkrachten, kattastische gadgets, en bovenal hun vriendelijkheid en empathie maken de Super Katjes van de wereld een betere, geweldige plek.

Vanaf maandag 16 juni t/m vrijdag 20 juni om 14.00 uur en 17.10 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERING

DISNEY JUNIOR ARIEL

Ariel is een muzikale avonturenreeks voor kleuters over Ariël, een jonge zeemeermin die leert dat haar kracht ligt in het gebruik van haar stem om te spreken, te zingen en golven te maken. En als ze dat doet, kan ze haar wereld veranderen! Omringd door een gemeenschap van klassieke personages uit de originele film, waaronder Sebastian en Botje, maar ook door spannende nieuwe toevoegingen.

Zondag 8 juni om 16.10 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PUPSTRUCTION



In 'Pupstruction' bundelen Phinny, Roxy, Luna en Tank hun krachten om de meest bijzondere bouwprojecten te realiseren. Met teamwork, doorzettingsvermogen en een flinke dosis plezier bewijzen deze pups dat geen uitdaging te groot is.

Vanaf maandag 23 juni t/m vrijdag 27 juni om 11.50 uur en 15.50 uur op Disney Jr.