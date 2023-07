'Waar doen ze het van?': Vier families geven kijkje in hun portemonnee

Het EO-programma 'Waar doen ze het van?' volgt vier gezinnen die moeten rondkomen van heel verschillende maandbudgetten. De serie geeft een half jaar lang een kijkje in hun portemonnee en in hun dagelijkse leven.

Hoeveel geld komt er binnen en waar geven ze het aan uit? Hoe gaan ze om met financiële dilemma’s en welke keuzes moeten ze maken? En hoe is eigenlijk het om arm of heel rijk te zijn? Deze serie maakt zo herkenbare dilemma’s over geld en armoede voor een breed publiek bespreekbaar.

Vier heel verschillende families geven in dit nieuwe seizoen een blik op hun bankrekening en nemen de kijker mee in hun keuzes. Wat geeft de familie Ponsen uit aan een luxe babykamer? Wat kost het Quincy en Thura om met alle negen kinderen naar de geitenboerderij te gaan? En terwijl multimiljonair Wesley twijfelt welke luxe auto hij wil toevoegen aan zijn wagenpark vermaakt de familie Koenjer zich uitstekend met een gratis uitje in het tuincentrum.

Familie Ponsen

Wesley Ponsen is volkszanger en woont samen met Marga en zoon Djani op het kamp in Nootdorp. Hij verdient met zijn optredens gemiddeld 3800 euro per maand. Binnenkort krijgen Wesley en Marga hun eerste kindje samen. Hun doel is om meer financiële zekerheid te creëren en te groeien naar een maandinkomen van zo’n 5000 euro.

Familie Koenjer

Robin Koenjer is huismeester bij een asielzoekerscentrum en met een salaris van 2400 euro kostwinner. Samen met zijn vrouw Bette woont hij in Stevensweert en hebben ze twee kinderen. Doordat alles de afgelopen tijd zoveel duurder is geworden komen Robin en Bette niet meer rond. Ze kunnen al een aantal maanden hun hypotheek niet meer betalen. Om hun schulden af te betalen nemen ze een drastisch besluit; ze zetten hun huis te koop en gaan op zoek naar een camper om tijdelijk in te wonen.

Familie Huisraad

Quincy en Thura Huisraad hebben een samengesteld gezin met negen kinderen. Ze wonen op de veertiende verdieping van een flat in Zaandam. Quincy is glazenwasser, Thura is kleuterjuf en samen hebben ze een inkomen van 3650 euro. Maar omdat ze totaal geen inzicht hebben waar hun geld naar toe gaat, hebben ze ook flink wat schulden opgebouwd. Hun doel voor het komende half jaar is om grip te krijgen op hun financiën.

Familie Adema

Wesley Adema is vastgoedondernemer met een vermogen van 8 miljoen euro en maandelijks zo’n 57.000 euro aan inkomsten. Toen hij 17 was, stopte hij met school en op zijn 30e had hij zijn eerste miljoen euro op de bank. Samen met zijn vrouw Alicja en zijn zoons woont hij in Breda. Hun doel voor het komende half jaar is om voor miljoenen aan panden te verkopen zodat ze binnen een paar jaar naar een vermogen van 30 miljoen euro groeien.

Dit is alweer het derde seizoen van dit populaire programma over geld. Afleveringen uit de eerste twee seizoenen werden regelmatig door meer dan een miljoen mensen bekeken.

‘Waar doen ze het van?’ wordt gemaakt door SkyHigh TV en wordt vanaf donderdag 27 juli om 21.30 uur uitgezonden door de EO op NPO 1.