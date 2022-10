Vrijdag in 'Meldpunt': nieuwe politiecampagne tegen hardnekkige fraude

Maandelijks ontvangt de politie zo'n 500 aangiftes van fraude via WhatsApp waarbij 60 procent slachtoffer wordt en gemiddeld 3.000 euro kwijtraakt. Omdat het blijft toenemen waarschuwt de politie voor WhatsApp-fraude met een campagne.

De Fraudehelpdesk springt met een eigen campagne in op de schaamte bij slachtoffers en wil die zo bespreekbaar te maken. Zowel politie als Fraudehelpdesk zijn te gast in 'Meldpunt' op vrijdag 7 oktober om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Inge Bouman krijgt in mei van dit jaar een appje van haar ‘dochter’. Ze is druk met haar werk, dus de timing van de fraudeurs is goed. Haar 'dochter' appt dat ze haar telefoon kwijt is en dat ze een toestel van een vriendin kon lenen. Mevrouw Bouman wordt gevraagd om via een tikkie 1.900 euro over te maken, met de belofte dat ze het snel terugkrijgt. Ze twijfelt of het wel klopt en probeert haar dochter een paar keer te bellen maar krijgt geen contact. Haar 'dochter' zegt dat het geluid van de telefoon kapot is. Uiteindelijk gaat mevrouw Bouman overstag en betaalt 1.900 euro.

Nicole Mol maakt in augustus hetzelfde mee. Zij wordt op min of meer dezelfde manier verleid om aan ‘haar zoon’ ruim 1.900 euro over te maken. Pas als ze hem spreekt, blijkt dat ze is opgelicht. Een maand later krijgt zij een mevrouw aan de telefoon die zegt van de fraudehelpdesk van de ASN-bank te zijn. Deze mevrouw zegt het geld terug te kunnen halen maar dat mevrouw Mol hiervoor haar bankpas en paslezer er bij moet pakken. Mevrouw Mol vertrouwt het niet en kapt het gesprek af. Ze voorkomt daarmee dat ze nógmaals wordt opgelicht.

Yoanne Spoormans, rechercheur bij het team Cybercrime van de politie, vertelt welke criminelen achter deze vorm van oplichting zitten, wat de politie doet aan opsporing en wat burgers kunnen doen om fraude te voorkomen. Marloes Kolthof, directeur Fraudehelpdesk vertelt over het taboe op slachtoffer zijn en hoe dat kan worden doorbroken.

