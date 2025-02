Vrijdag in 'Meldpunt': dure dierenartszorg door commercialisering

Steeds meer dierenartspraktijken worden door commerciŽle ketens zoals IVC Evidensia en AnicCura overgenomen. Het gevolg: torenhoge dierenartsrekeningen en baasjes die deze facturen niet meer kunnen betalen. Hoe kan dit?

Suze Steenbergen is eigenaar van vijf adoptiehonden. Deze honden heeft ze jaren geleden overgenomen toen de vorige eigenaren vanwege de hoge dierenartskosten niet meer voor de dieren konden zorgen. Maar sinds haar vertrouwde dierartsenpraktijk is overgenomen door de commerciële internationale keten IVC Evidensia, is het aantal veterinaire medewerkers meer dan gehalveerd en worden ook voor haar de rekeningen te gortig. De drie praktijken waar dierenarts Nikole Schuttevaer werkte, zijn vijf jaar geleden overgenomen door IVC Evidensia. Onlangs heeft ze haar baan daar opgezegd, omdat ze de zorg achteruit zag gaan. Ook zij ziet dat de rekeningen met de overname fors zijn gestegen en dat baasjes in de problemen komen.

In de studio van 'Meldpunt' praat Elles de Bruin met Frank Wassenberg van de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Waarom zijn dierenartsbehandelingen zo duur? En hoe staat het met het onderzoek van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) naar de gestegen tarieven van dierenartsen?

En verder: badkamerrenovatie toont gebreken

Als Marjos Metsemakers fysieke beperkingen krijgt, laat haar man Jan voor 15.000 euro de badkamer renoveren. Maar na de verbouwing zijn er allerlei gebreken. Zo loopt de badkamervloer niet goed af en is de afzuiging ineens verdwenen. Als het echtpaar na een jaar gesteggel er niet uitkomt, schakelen ze 'Meldpunt' in. MAX Ombudsman Jeanine Janssen duikt in deze zaak.

'Meldpunt', vrijdag 14 februari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.