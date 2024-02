Vrijdag in 'Meldpunt': de geleidelijke terugkeer van het verzorgingshuis

Stapje voor stapje lijkt het afgeschafte verzorgingshuis weer terug te komen. Sommige seniorenflats voor ouderen, waarin geen zorg werd aangeboden, krijgen nu alsnog 24-uurs zorg in huis.

Paul Wendel-Toneman (87) woont zelfstandig in een appartementencomplex voor senioren in het Friese Bolsward. Een prachtige woning, met één groot nadeel: er is geen permanente zorg in de flat aanwezig. Daarvoor is ze afhankelijk van thuiszorg. Haar kinderen maken zich zorgen over haar. Veel ouderen wonen zelfstandig in een seniorencomplex en zijn verstoken van inpandige zorg. Zorgcoöperatie Aafje is in Alphen aan de Rijn met een nieuw concept gestart: permanente zorg in een flat met zelfstandig wonende ouderen. In het wooncomplex De Driehoorne werkt verpleegkundige Maria Bakker. Samen met twee collega’s verricht zij, onder de noemer De Dienstbode, lichte zorgtaken voor de vijftien bewoners. De zorg wordt gefinancierd uit het persoonsgebonden budget van de bewoners. Directeur Hans van Putten van Aafje Coöperatie vertelt over dit nieuwe initiatief. Elles de Bruin spreekt in de studio van 'Meldpunt' ook met zorgeconoom Bram Wouterse over de mogelijkheden om dit concept op meer plekken toe te passen.

En verder: parkeerapp Easypark brengt onterecht kosten in rekening

Nitha Annink moet 121 euro betalen voor een parkeeractie die nooit heeft plaatsgevonden. Ze weigert te betalen en krijgt nu aanmaningen en incassobrieven. Het contact met Easypark verloopt moeizaam. MAX Ombudsman Jeanine Janssen buigt zich over het geschil en probeert tot een oplossing te komen.

'Meldpunt', vrijdag 2 februari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.