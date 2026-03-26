VRT reageert op de heisa rond filmpje van Studio Brussel-presentatoren
Van Italië tot Kirgizië en alles daartussen: dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'
De Planckaerts steken de handen uit de mouwen in 'Huis Gemaakt'

Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': thuiszorgmedewerker vogelvrij voor agressie bij cliënt thuis

donderdag 26 maart 2026
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Maar liefst tachtig procent van de thuiszorgmedewerkers krijgt te maken met agressie vanuit een cliënt of naaste, blijkt uit onderzoek van zorgvakbond NU'91. Wekelijks maakt elf procent een vorm van fysiek of verbaal geweld mee tijdens hun werk.

In zorginstellingen zijn er maatregelen om de veiligheid van medewerkers te garanderen, maar medewerkers in de thuiszorg voelen zich onvoldoende beschermd tegen bedreigende situaties bij cliënten thuis.


Van de thuiszorgmedewerkers geeft 63 procent aan dat er niet genoeg manieren zijn om alarm te slaan in een bedreigende situatie. Waar andere zorgmedewerkers samenwerken met collega’s en beveiligers in de buurt hebben, werken thuiszorgprofessionals vaak alleen en achter een gesloten deur bij mensen thuis. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor agressie en geweld. Daar kreeg ook verpleegkundige Rianne (33) mee te maken. Tijdens haar werk in de thuiszorg werd ze met de dood bedreigd, klemgezet en betast. 'Het was de eerste keer dat ik een cliënt moest wassen. Ik merkte dat hij mij steeds meer ging aanraken, over mijn rug, mijn arm en mijn borsten', vertelt ze in 'Meldpunt Actueel'.

Incidenten vaak niet gemeld
Negen op de tien ondervraagde thuiszorgmedewerkers ervaren dat de agressie in de zorg de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Agressie-expert Caroline Koetsenruijter beaamt dit: 'In Nederland zijn we Europees kampioen in agressie. En helaas zien we dat de meerderheid van de zorgmedewerkers vindt dat dit nu eenmaal bij hun werk hoort.' Dit heeft als gevolg dat incidenten vaak niet worden gemeld. Ook verzorgende IG Rebecca (42) ervaart regelmatig agressie vanuit cliënten en hun naasten. Dat dit als normaal wordt beschouwd, valt haar enorm zwaar, vertelt ze. 'Ik denk er iedere dag aan om te stoppen. Echt iedere dag.' Elles de Bruin praat in de studio met expert sociale veiligheid en agressie Caroline Koetsenruijter en René Akkermans, directeur van thuiszorgorganisatie Tzorg.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 27 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.



Persbericht MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Aanbiedingen
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Box' (VTM)

In de finale strijden de laatste drie kandidaten om de felbegeerde overwinning. Wie kan het beste omgaan met het onverwachte? Niets is zeker, zelfs het bedrag waar ze al weken voor strijden niet. Slechts één iemand zal uiteindelijk de prijs verzilveren.

'De Box', om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:50
    Shaun het schaap
    06:00
    Mr. Magoo
  • 06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
    06:00
    Sta op met Radio 2
  • 08:49
    Molang
    04:50
    Geen uitzending
  • 08:45
    Maya de Bij
    01:10
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    The Motorway
  • 06:00
    Qmusic
    01:50
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    01:30
    Geen uitzending
  • 00:55
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
    02:50
    Geen uitzending
  • 08:25
    Fuller House
    01:50
    So Help Me Todd
  • 08:30
    Family Matters
    02:25
    Geen uitzending
  • 08:30
    Toasted on wheels!
    02:40
    Geen uitzending
  • 08:20
    Killer Couples
    02:15
    Geen uitzending
  • 04:29
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:43
    Mijn tuin
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:35
    Guten Appetit
    02:10
    Snel, Makkelijk & Lekker
  • 08:50
    Midsomer Murders
    02:40
    The Count of Monte Cristo
  • 08:20
    The Kardashians
    02:05
    Cougar Town
  • 08:40
    Goedemorgen Nederland
    02:20
    NOS Journaal Laat
  • 08:40
    MAX Geheugentrainer
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 08:45
    Babar en de belevenissen van Badou
    02:20
    Eva