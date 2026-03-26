Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': thuiszorgmedewerker vogelvrij voor agressie bij cliënt thuis

Maar liefst tachtig procent van de thuiszorgmedewerkers krijgt te maken met agressie vanuit een cliënt of naaste, blijkt uit onderzoek van zorgvakbond NU'91. Wekelijks maakt elf procent een vorm van fysiek of verbaal geweld mee tijdens hun werk.

In zorginstellingen zijn er maatregelen om de veiligheid van medewerkers te garanderen, maar medewerkers in de thuiszorg voelen zich onvoldoende beschermd tegen bedreigende situaties bij cliënten thuis.

Van de thuiszorgmedewerkers geeft 63 procent aan dat er niet genoeg manieren zijn om alarm te slaan in een bedreigende situatie. Waar andere zorgmedewerkers samenwerken met collega’s en beveiligers in de buurt hebben, werken thuiszorgprofessionals vaak alleen en achter een gesloten deur bij mensen thuis. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor agressie en geweld. Daar kreeg ook verpleegkundige Rianne (33) mee te maken. Tijdens haar werk in de thuiszorg werd ze met de dood bedreigd, klemgezet en betast. 'Het was de eerste keer dat ik een cliënt moest wassen. Ik merkte dat hij mij steeds meer ging aanraken, over mijn rug, mijn arm en mijn borsten', vertelt ze in 'Meldpunt Actueel'.

Incidenten vaak niet gemeld

Negen op de tien ondervraagde thuiszorgmedewerkers ervaren dat de agressie in de zorg de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Agressie-expert Caroline Koetsenruijter beaamt dit: 'In Nederland zijn we Europees kampioen in agressie. En helaas zien we dat de meerderheid van de zorgmedewerkers vindt dat dit nu eenmaal bij hun werk hoort.' Dit heeft als gevolg dat incidenten vaak niet worden gemeld. Ook verzorgende IG Rebecca (42) ervaart regelmatig agressie vanuit cliënten en hun naasten. Dat dit als normaal wordt beschouwd, valt haar enorm zwaar, vertelt ze. 'Ik denk er iedere dag aan om te stoppen. Echt iedere dag.' Elles de Bruin praat in de studio met expert sociale veiligheid en agressie Caroline Koetsenruijter en René Akkermans, directeur van thuiszorgorganisatie Tzorg.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 27 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.