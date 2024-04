'Volle Zalen' opent het nieuwe seizoen met Francis van Broekhuizen

In tv-programma's is Francis van Broekhuizen (48) een graag geziene gast, toch is ze vooral een buitengewoon getalenteerde sopraan.

Haar voorstelling Schandalig Mooie Opera is een ode aan de operawereld met al zijn drama en emotie. Waarop valt haar liefde voor de opera terug te voeren? Vindt ze dat ze genoeg erkenning heeft gekregen? Of zit haar tv-roem haar ook wel eens in de weg?

Van Broekhuizen wil opera populair maken onder de 'gewone' mensen, zegt ze in 'Volle Zalen'. Waarom is dat haar missie? Samen met Maas brengt ze een bezoek aan Nationale Opera & Ballet, waar ze vorig jaar glorieerde in de bewierookte opera Animal Farm. Had de geboren Haagse graag een internationale carrière gehad?

