Vernieuwd seizoen voor 'Iedereen Verlicht'
'Iedereen Verlicht' is vanaf zondag 15 februari terug op NPO 2 met een vernieuwd seizoen. Met een frisse vorm en nieuwe gezichten blijft het programma grote en kleine levensvragen verkennen vanuit de hindoeďstische traditie.
Elke zondag om 16.25 uur staat ontmoeting centraal: wat geeft richting, waar vinden mensen kracht en hoe werken tradities door in het leven van vandaag?
Nieuw dit seizoen zijn culinair journalist Raghenie Bhawanie en kunst- en cultuurkenner Devina Ramcharan. Raghenie laat zien hoe eten drager is van herinneringen, cultuur en betekenis. In haar ontmoetingen vertelt ze over smaken, identiteit en de oorsprong van gerechten en laat ze ons kennismaken met unieke recepturen. Devina verkent de wereld van makers en creatieven. Ze gaat van Bollywoodfeesten naar een event over desi dating en laat zien hoe traditie en moderne cultuur elkaar blijven beïnvloeden. Narsingh Balwantsingh is ook dit seizoen weer te zien en gaat in gesprek over zingeving, spiritualiteit en wat mensen vandaag de dag houvast geeft.
Met deze vernieuwde opzet biedt 'Iedereen Verlicht' een warme en eigentijdse blik op een rijke traditie. Het programma laat zien wat mensen verbindt, inspireert en verlicht.
'Iedereen Verlicht' is te zien vanaf zondag 15 februari om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Verrassing! Patrick Van Der Vorst mengt zich opnieuw onder de 'Stukken Van Mensen'-dealers
- Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
- NTR presenteert de eerste ramadanserie voor de hele familie 'All You Can Eid'
- NTR viert ramadan met verhalen die verbinden
- Ruben Van Gucht, Metejoor, Astrid Coppens, Toby Alderweireld openen hun deuren voor nieuw seizoen 'Komen Eten'
- Vernieuwd seizoen voor 'Iedereen Verlicht'
- Minister Femke Wiersma bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live uit vanuit café Donkerbroek in Ooststellingwerf
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio Veronica lanceert (S)Top 520 met War Child
- Sky Radio Valentijn Top 50 te horen tijdens Valentijnsdag
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
Kijktip van de dag
In ZOO Planckendael begint de lente met de terugkeer van de ooievaars. Ooievaar Flint bouwt zijn eerste nest, terwijl neushoorn Karamat hoogzwanger is. Ook sneeuwluipaard Diem lijkt drachtig, wat belangrijk is voor het voortbestaan van de soort.
'Het echte leven in de ZOO', om 19.55 uur op VTM.