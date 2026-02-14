Vernieuwd seizoen voor 'Iedereen Verlicht'

In primeur op Pickx+: 'J'ai filmé le 22 mars - de dag dat iedereen journalist werd'
zaterdag 14 februari 2026

'Iedereen Verlicht' is vanaf zondag 15 februari terug op NPO 2 met een vernieuwd seizoen. Met een frisse vorm en nieuwe gezichten blijft het programma grote en kleine levensvragen verkennen vanuit de hindoeďstische traditie.

Elke zondag om 16.25 uur staat ontmoeting centraal: wat geeft richting, waar vinden mensen kracht en hoe werken tradities door in het leven van vandaag?


Nieuw dit seizoen zijn culinair journalist Raghenie Bhawanie en kunst- en cultuurkenner Devina Ramcharan. Raghenie laat zien hoe eten drager is van herinneringen, cultuur en betekenis. In haar ontmoetingen vertelt ze over smaken, identiteit en de oorsprong van gerechten en laat ze ons kennismaken met unieke recepturen. Devina verkent de wereld van makers en creatieven. Ze gaat van Bollywoodfeesten naar een event over desi dating en laat zien hoe traditie en moderne cultuur elkaar blijven beïnvloeden. Narsingh Balwantsingh is ook dit seizoen weer te zien en gaat in gesprek over zingeving, spiritualiteit en wat mensen vandaag de dag houvast geeft. 

Met deze vernieuwde opzet biedt 'Iedereen Verlicht' een warme en eigentijdse blik op een rijke traditie. Het programma laat zien wat mensen verbindt, inspireert en verlicht.

'Iedereen Verlicht' is te zien vanaf zondag 15 februari om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.


Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
