Dit staat in augustus op de planning bij National Geographic
'Lion' is een vierdelige documentaireserie door John Favreau die het bijzondere levensverhaal volgt van Kio, een leeuwenwelp met een uitzonderlijke bestemming: koning worden.
NIEUW
LION
Gedurende meerdere jaren volgen we zijn ontwikkeling binnen een Afrikaanse leeuwentroep en zien we van dichtbij de uitdagingen die hij moet overwinnen om te overleven in een harde en competitieve omgeving.
Van verlies en verbanning tot machtsstrijd en territoriale conflicten: Kio wordt voortdurend op de proef gesteld terwijl hij leert jagen, zijn familie beschermt en zijn plek als leider verovert. Met een combinatie van meeslepende storytelling en documentaire-inzichten vertelt Lion een episch verhaal over familie, moed en de strijd om de toekomst van zijn bloedlijn veilig te stellen.
Bekijk deze documentaire op woensdag 26 augustus en woensdag 2 september, om 21.30 uur op National Geographic.
NIEUW
9/11 REUNITED
De gebeurtenissen van 11 september worden op meeslepende wijze verteld. We maken kennis met verschillende betrokkenen, overlevenden en hulpverleners, en zien hoe hun levens met elkaar verweven raken. Door hun persoonlijke ervaringen beleven we hoe de terroristische aanslagen zich ontvouwen. Elke aflevering eindigt met een emotionele hereniging die de ware betekenis van menselijkheid en heldendom laat zien.
Bekijk alle drie de afleveringen op 23 augustus, om 20.00 uur op National Geographic.
NIEUW
PANDA SCHOOL
Reuzenpanda’s zijn misschien wel de meest geliefde beren ter wereld. In een speciaal natuurbeschermingscentrum in de Chinese provincie Sichuan leren jonge panda’s belangrijke vaardigheden zoals klimmen, balanceren en het eten van bamboe. Net als kinderen ontwikkelen ze zich allemaal in hun eigen tempo. Volg hun reis vol schattige blunders, uitdagingen en bijzondere momenten terwijl ze zich voorbereiden op een zelfstandig leven in het wild.
Vanaf 5 augustus de eerste aflevering en woensdag 12 augustus de tweede aflevering, om 22.30 uur op National Geographic.
NIEUW SEIZOEN
PLANES THAT CHANGED HISTORY S2
Ontdek 125 jaar luchtvaartgeschiedenis en zie hoe iconische vliegtuigen onze wereld voorgoed hebben veranderd. Van de Concorde en de Boeing 747 tot de Supermarine Spitfire: deze serie onthult de innovatieve techniek achter hun succes. Met interviews met historici, piloten en luchtvaartexperts, zeldzaam archiefmateriaal en gedetailleerde 3D-modellen komen hun bijzondere verhalen tot leven.
Vanaf 13 augustus, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.
NIEUW SEIZOEN
MYSTERIOUS ISLAND S2
Verken verlaten ruïnes, ontdek vreemde diersoorten en ontrafel duistere geschiedenissen in 'Mysterious Islands'. Over de hele wereld vormen eilanden unieke, geïsoleerde werelden met hun eigen geheimen. Van mysterieuze begraafplaatsen tot afgelegen buitenposten: een team van experts onderzoekt een reeks intrigerende mysteries en onthult de verborgen verhalen achter deze bijzondere eilanden.
Vanaf 30 augustus, elke zondag om 21.00 uur op National Geographic.
https://www.natgeotv.com/nl
Meer artikels over National Geographic Channel
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Familiegeheimen en onverwachte onthullingen in tweede seizoen van 'Zussen'
- 'Play that Song' brengt opnieuw zomerse muzieksfeer naar De Haan
- Kijk naar Tom Hiddleston in 'Pompeii: Out of Time' nieuw op National Geographic
- Wilfred Genee presenteert nieuw programma 'Mi Dushi: Wat is dan liefde?'
- Kijk vanaf zondag 'How Close Can I Beach' op HGTV
- Dit staat in augustus op de planning bij National Geographic
- Lekker eten doe je in augustus met 24Kitchen
- Ontdek wat er in augustus op STAR Channel te zien is
- Pickx+ blijft ook in augustus boeien, entertainen en verbazen
- BBC Belgium in augustus: speurders, klassiekers en meeslepende mysteries
- Radiospecial over vrouwenstraten in 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke'
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Giel Beelen komende weken te horen in de ochtend van Radio Veronica
- Dit hoor je deze week in 'FM op 5'
- Qmusic-dj’s Tom & Bram schudden de Nederlandse zomer op met 'Shake Up Your Day'
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijk vanaf maandag naar 'Furious' op Disney+
-
Kijk naar de bijzondere kasteelweek van 'Met Vier In Bed'
-
Wouter laat het strand spreken in 'B&B Zoekt Lief'
-
Herinneringen aan Margriet Hermans in 'Tien Om Te Zien'
-
Kijk nu naar 'Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston'
-
Alain Remue getuigt over de hel in Pepinster
-
'Charlotte ZKT. Lief' nieuwe Play Short
-
'Met Vier In Bed' in het spoor van Brad Pitt
-
Onverwachte onthulling in 'B&B Zoekt Lief'
-
Belle Perez brengt de zomer naar 'Tien Om Te Zien'
-
Kijk de trailer van 'Goens Docu: Cel Vermiste Personen'
-
Kijk de trailer van 'Echte Jongens op Safari'
-
'Familie'-iconen Annie en Ray op audiëntie bij de Koning
-
Kijk binnenkort 'The Whisper Man' op Netflix
-
Isaura vertelt openhartig over panseksualiteit in 'B&B Zoekt Lief'
-
Veel competitiedrang deze week in 'Met Vier in Bed'
-
Check nu de trailer van 'The Gentlemen S2'
-
Kijk nu de trailer van 'Koppels in Crisis 2'
-
Marc Coucke zonder taboes in interviewreeks 'A-typisch'
-
Ruben Van Gucht beleeft de Tour de France op VTM GO
-
Dominique Van Malder over gastric bypass in 'Viva 50'
-
Kijk naar 'True Crime Belgium: Moord zonder Lijk' op Streamz
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Jana en Jelle vinden elkaar in 'B&B Zoekt Lief'
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Glitter, glamour en Nederlandse directheid in 'The Real Housewives van het Zuiden'
-
Ruben Van Gucht daagt Tess uit op JOE
-
'Taylor Swift, a love story' in 'Telefacts Zomer'
-
Koppels 'Met Vier in Bed' wacht een bijzondere verrassing
-
Jaloezie loert al om de hoek in eerste 'B&B Zoekt Lief'
Kijktip van de dag
Boisies pakhuis is in de as gelegd door de IRA en Joan wordt in de gevangenis in elkaar geslagen. Ze komt op borgtocht vrij, maar er hangt haar een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Joan vindt dat Boisie en zij het land uit moeten vluchten. Boisie gaat akkoord en Joan bedenkt een gewaagd plan om de vlucht te financieren.
'Joan', om 20.30 uur op VRT Canvas.