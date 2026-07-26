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'Play that Song' brengt opnieuw zomerse muzieksfeer naar De Haan

Ontdek wat er in augustus op STAR Channel te zien is

zondag 26 juli 2026

Rechercheur Mark Hudson werkt samen met Rex, een voormalige K9 hond die zijn oorspronkelijke baasje is verloren. Samen bouwen ze een partnerschap op dat gebaseerd is op loyaliteit, empathie en een scherp instinct.

NIEUW SEIZOEN
HUSON & REX S9


Kijk deze serie vanaf 19 augustus, elke woensdag vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
THE RESIDENT S5

De aangrijpende ziekenhuis-serie, met o.a. Matt Czuchry en Emily VanCamp, biedt een verrassende kijk op de medische wereld. Het volgt een groep artsen in het Chastain Memorial Hospital die tijdens de dagelijks persoonlijke en professionele uitdagingen vechten voor hun patiënten.

Kijk deze serie vanaf 19 augustus, elke woensdag vanaf 21.30 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
FUTURAMA S13

Satirische animatieserie over een Fry, een pizzabezorger die in 1999 bevroren is en op oudjaarsdag 2999 ontdooit.

Kijk deze serie vanaf 9 augustus, elke zondag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

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Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht STAR Channel
https://www.starchannel.be/
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Boisies pakhuis is in de as gelegd door de IRA en Joan wordt in de gevangenis in elkaar geslagen. Ze komt op borgtocht vrij, maar er hangt haar een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Joan vindt dat Boisie en zij het land uit moeten vluchten. Boisie gaat akkoord en Joan bedenkt een gewaagd plan om de vlucht te financieren.

'Joan', om 20.30 uur op VRT Canvas.

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