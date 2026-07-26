Ontdek wat er in augustus op STAR Channel te zien is
Rechercheur Mark Hudson werkt samen met Rex, een voormalige K9 hond die zijn oorspronkelijke baasje is verloren. Samen bouwen ze een partnerschap op dat gebaseerd is op loyaliteit, empathie en een scherp instinct.
NIEUW SEIZOEN
HUSON & REX S9
Kijk deze serie vanaf 19 augustus, elke woensdag vanaf 20.35 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
THE RESIDENT S5
De aangrijpende ziekenhuis-serie, met o.a. Matt Czuchry en Emily VanCamp, biedt een verrassende kijk op de medische wereld. Het volgt een groep artsen in het Chastain Memorial Hospital die tijdens de dagelijks persoonlijke en professionele uitdagingen vechten voor hun patiënten.
Kijk deze serie vanaf 19 augustus, elke woensdag vanaf 21.30 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
FUTURAMA S13
Satirische animatieserie over een Fry, een pizzabezorger die in 1999 bevroren is en op oudjaarsdag 2999 ontdooit.
Kijk deze serie vanaf 9 augustus, elke zondag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.
https://www.starchannel.be/
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'Joan', om 20.30 uur op VRT Canvas.