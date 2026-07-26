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Lekker eten doe je in augustus met 24Kitchen

zondag 26 juli 2026

Seizoen 2 van 'Stanley Tucci: Searching for Italy' volgt Stanley Tucci terwijl hij door zes regio's reist; Veneto, Piemonte, Umbrië, Londen (aflevering over de Italiaanse diaspora), Calabrië en Sardinië, waar hij onderzoekt hoe geografie, geschiedenis en traditie de keuken van elke streek vormgeven.

NIEUW SEIZOEN
STANLEY TUCCI: SEARCHING FOR ITALY S2


Het seizoen verweeft culinaire ontdekkingen met culturele verhalen, familiegeschiedenis en regionale identiteit.

Vanaf 19 augustus, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW
PAUL HOLLYWOOD EAT JAPAN

Paul Hollywood reist drie weken lang door Japan, waarbij hij zich richt op culinaire en culturele ontdekkingstochten. Hij wil begrijpen waarom eten zo'n centrale rol speelt in het Japanse leven en waarom het land een topbestemming is geworden voor fijnproevers. Onderweg proeft hij bijzondere gerechten, zoals 's werelds duurste aardbei.

Vanaf 21 augustus, elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW
CARNIVAL EATS

'Carnival Eats' geeft je een kijkje achter de schermen bij de watertandende en uitzinnige gerechten die beroemd zijn op kermissen en festivals, samen met de excentrieke figuren die ze creëren en de culinaire waaghalzen die ze verslinden en ervan genieten. Dit omvat presentator en beginnend kok Noah Cappe, die niet alleen echt alles eet, maar ook probeert zelf enkele van deze ongelooflijke creaties te maken.

Vanaf 27 augustus, elke donderdag om 22.00 uur op 24Kitchen.

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Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht 24Kitchen
https://www.24kitchen.nl/
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Boisies pakhuis is in de as gelegd door de IRA en Joan wordt in de gevangenis in elkaar geslagen. Ze komt op borgtocht vrij, maar er hangt haar een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Joan vindt dat Boisie en zij het land uit moeten vluchten. Boisie gaat akkoord en Joan bedenkt een gewaagd plan om de vlucht te financieren.

'Joan', om 20.30 uur op VRT Canvas.

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