Vanaf zondag nieuwe afleveringen van 'De Sociëteit' met Ajouad El Miloudi

'De Sociëteit' (#DS is een wekelijkse inclusieve talkshow waarin de actualiteit op politiek, maatschappelijk en cultureel gebied wordt doorgenomen. Het programma voert het gesprek van de week, maar met een open insteek.

'De Sociëteit' wordt gepresenteerd door Ajouad El Miloudi vanuit Hal 4 in Rotterdam.

De onderwerpen van aanstaande zondag zijn:

De stop op gezinshereniging

Deze week werd bekend dat het kabinet tot en met 2023 een stop zet op de gezinshereniging van asielzoekers. Dit zou een oplossing moeten zijn voor de asielcrisis. Asieladvocaat Wil Eikelboom en bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Frank Candel delen hun visie op deze maatregel. Is dit een oplossing of is dit voor de bühne? Onze eigen presentator Ajouad gaat in gesprek met zijn vader die als arbeidsmigrant naar Nederland kwam en pas jaren later met zijn gezin herenigd kon worden. Welke impact had dit op het gezin?

Aan tafel: Asieladvocaat Wil Eikelboom en bestuursvoorzitter van Vluchtelingenwerk Frank Candel.

Toenemende armoede

Stijgende energieprijzen, een hoge inflatie en een steeds groter wordende groep van mensen die niet meer rond kunnen komen. Supermarkteigenaar Bart Groesz komt met een burgerinitiatief: hij rekent in zijn supermarkt uit protest een week lang geen BTW op groenten en fruit. Aan tafel zit ook Wethouder Marjolein Moorman. Wat doet zij voor de Amsterdammers die nauwelijks meer de eindjes aan elkaar kunnen knopen?

Aan tafel: Wethouder Marjolein Moorman en supermarkteigenaar Bart Groesz.

Theatershow 'Moederdag'

Deze week maakte Willie Wartaal zijn eerste theatershow bekend: Moederdag. Jarenlang stond de de rapper, bekend van De Jeugd van Tegenwoordig, op het podium voor stomende overvolle zalen. Nu maakt hij een solo theatervoorstelling over zijn leven, muziek en moeilijke jeugd in Amsterdam-Oost met een drugsverslaafde moeder. Niet eerder nam hij deze periode uit zijn leven zo bewust onder de loep. Bij de Sociëteit schuift hij aan om dit te bespreken in een openhartig gesprek.

Aan tafel: rapper Willie Wartaal.

'De Sociëteit', van 4 september t/m 6 november elke zondag om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.