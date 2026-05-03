In mei nieuwe seizoenen en premières op BBC NL met extra kijktips op BBC NL+

In het zesde seizoen van 'Miss Scarlet' lijkt Eliza's (Kate Phillips) streven om alles te combineren eindelijk zijn vruchten af te werpen.

'Miss Scarlet' seizoen 6 gaat op vrijdag 1 mei om 21.00 in première op BBC NL

Haar detectivebureau draait beter dan ooit, maar ook privé slaat ze een nieuwe weg in. Ze volgt haar hart en probeert een relatie op te bouwen met inspecteur Alexander Blake (Tom Durant Pritchard). Hoewel Eliza alles weet van forensisch onderzoek, vergiften en autopsies, is ze op liefdesgebied nog behoorlijk onervaren.

Ondertussen blijven de straten van Londen het decor voor nieuwe, intrigerende zaken. Bekende en nieuwe gezichten zorgen voor extra dynamiek. Fitzroy maakt promotie en vertrekt naar een ander bureau, waarna hij wordt opgevolgd door de jonge en ambitieuze detective George Willows (Sam Buchanan), vers van Scotland Yard. Lukt het Eliza om haar werk en privéleven in balans te houden?

'Foyle’s War' seizoen 7 gaat op zaterdag 2 mei om 20.00 in première op BBC NL

In het zevende seizoen van 'Foyle’s War' is de oorlog voorbij, maar de nasleep ervan is overal voelbaar. Terwijl Groot-Brittannië zich heropbouwt, krijgt Foyle (Michael Kitchen) te maken met een nieuwe realiteit waarin dreiging minder zichtbaar is, maar minstens zo complex.

In de zomer van 1945 raakt hij verwikkeld in drie zaken die hem én zijn relaties op scherp zetten. Van een ontsnapte Russische krijgsgevangene tot raciale spanningen in Hastings en een beladen liefdesverhaal, tot aan de mysterieuze zaak rond een van verraad beschuldigde ex-POW (Andrew Scott). Kan Foyle zijn weg vinden in een wereld waar de oorlog voorbij is, maar de gevolgen nog lang niet?

'Foyle’s War' seizoen 8 gaat op zaterdag 23 mei om 20.00 in première op BBC NL

In seizoen 8 van 'Foyle’s War' krijgt de Koude Oorlog steeds meer vorm. Voormalig DCS Christopher Foyle (Michael Kitchen) ontdekt dat zijn pensioen allesbehalve rustig is. Hij raakt betrokken bij de Britse geheime dienst en belandt in een wereld waarin vijanden onzichtbaar zijn en loyaliteit wankel.

Foyle wordt geconfronteerd met Sovjetspionage, verdachte sterfgevallen onder Russische overlopers en de bescherming van een voormalige nazi. In een tijd van geheime agenda’s en morele grijsgebieden moet hij laveren tussen rechtvaardigheid en wraak.

'The Puzzle Lady' seizoen 1 gaat op dinsdag 26 mei om 21.00 in première op BBC NL

'Puzzle Lady' begint met een mysterieuze moord in het ogenschijnlijk rustige stadje Bakerbury, waarbij de politie voor een raadsel staat door een cryptische kruiswoordpuzzelhint op het slachtoffer. Gelukkig is net de beroemde puzzelkenner Cora Felton (Phyllis Logan), aka The Puzzle Lady, in het dorp komen wonen met haar nicht Sherry (Charlotte Hope).

Alleen: Cora is niet wie ze lijkt. Zij is het gezicht, maar Sherry is het echte brein achter de puzzels. Toch stort Cora zich vol enthousiasme op de zaak, tot frustratie van DCI Hooper (Adam Best). En met succes, want al snel blijkt dat ze verrassend goed is in het oplossen van moorden… en dat Bakerbury minder rustig is dan gedacht.

Nieuw op BBC NL+ in mei:

'Wild Cherry' is vanaf vrijdag 1 mei beschikbaar op BBC NL+

'Wild Cherry' volgt Lorna (Carmen Ejogo), een succesvolle zakenvrouw, en haar beste vriendin Juliet (Eve Best), een populaire mumfluencer en auteur. Samen leiden ze een ogenschijnlijk perfect leven in de exclusieve gemeenschap van Richford Lake, samen met hun dochters en beste vriendinnen Grace en Allegra.

Maar wanneer de meisjes verwikkeld raken in een schokkend schandaal, komen Lorna en Juliet tegenover elkaar te staan. Als er vervolgens een tiener verdwijnt en verborgen geheimen naar boven komen, begint de façade van dit rijke paradijs langzaam af te brokkelen.

'EastEnders' 2026/27 is van maandag t/m donderdag vanaf 4 mei beschikbaar op BBC NL+

Nieuwe verhalen uit de iconische, bekroonde serie 'EastEnders', vol verrassingen, drama en spanning. De serie speelt zich af in het fictieve Londense Walford en volgt het leven op Albert Square, waar vriendschappen, conflicten en familiebanden centraal staan. Met sterke verhaallijnen en krachtige acteerprestaties blijft 'EastEnders' een rauwe en meeslepende weerspiegeling van het moderne Britse leven.

'All Creatures Great and Small' seizoen 6 is vanaf dinsdag 5 mei beschikbaar op BBC NL+

In seizoen 6 van 'All Creatures Great and Small' keren we terug naar Darrowby in mei 1945. Terwijl de oorlog in Europa ten einde komt en de hoop op vrede groeit, is het in Skeldale House allesbehalve rustig.

James (Nicholas Ralph) probeert zijn werk als dierenarts te combineren met een druk gezinsleven, terwijl Siegfried hem flink op de proef stelt. Helen (Rachel Shenton) geniet van haar gezin, maar staat voor belangrijke veranderingen. Tristan (Callum Woodhouse) keert terug uit de oorlog en moet zijn plek opnieuw vinden, terwijl Mrs Hall (Anna Madeley) alles op alles zet om de rust in de praktijk te herstellen. Samen zoeken ze hun weg in een nieuwe tijd vol hoop en hernieuwde verbondenheid.

'The Office' seizoen 1, 2 en specials zijn vanaf donderdag 7 mei beschikbaar op BBC NL+

'The Office' is een briljante en heerlijk ongemakkelijke ‘mocusoap’ die zich afspeelt op een suf kantoor van een papierbedrijf ergens in Engeland. Centraal staat David Brent, een middelmatige manager met grootheidswaan en een talent voor gênante situaties.

Geen slimme dialogen of professionele flair, maar mislukte grappen, pijnlijk geflirt en tenenkrommend gedrag. Juist dat maakt de serie zo herkenbaar en hilarisch.

'Amanda and Alan’s Italian Job' seizoen 1-2 is vanaf zaterdag 9 mei beschikbaar op BBC NL+

'Amanda and Alan’s Italian Job' volgt het duo terwijl ze vervallen huizen van één euro opknappen in Sicilië en Toscane. Met humor, doorzettingsvermogen en een flinke dosis chaos toveren ze oude panden om tot sfeervolle Italiaanse retreats.

Tussen lokale gebruiken, onverwachte klusuitdagingen en hun botsende stijlen door draait het niet alleen om renoveren, maar ook om vriendschap en plezier.

'Black Ops' seizoen 2 is vanaf vrijdag 15 mei beschikbaar op BBC NL+

In seizoen 2 van 'Black Ops' belanden Dom (Gbemisola Ikumelo) en Kay (Hammed Animashaun) midden in de weinig glamoureuze realiteit van het spionagewerk bij MI5. Hun leven wordt flink opgeschud door de komst van de charmante agent Steve (Ed Speleers), die hen meeneemt in steeds riskantere missies.

Terwijl de druk oploopt en ook gangbaas Tevin (Akemnji Ndifornyen) zich blijft roeren, moeten Dom en Kay alles op alles zetten om de chaos onder controle te houden. Met meer actie, grotere inzet en dezelfde scherpe humor bouwt dit seizoen verder op het succes van de eerste reeks.

'Fake or Fortune?' seizoen 12-13 is vanaf woensdag 20 mei beschikbaar op BBC NL+

In seizoen 12 en 13 van 'Fake or Fortune?' duiken Fiona Bruce en Philip Mould opnieuw in de wereld van kunst en mysterie. Ze ontrafelen de verhalen achter schilderijen die mogelijk miljoenen waard zijn – en het leven van de eigenaren compleet kunnen veranderen.

Van een erfstuk dat misschien een vroege Mondriaan is tot twee mogelijke Renoirs van een veiling van £35 en een verdwenen werk van Frances Hodgkins: elke zaak zit vol verrassingen. In seizoen 13 kijken ze ook terug op eerdere onderzoeken, waarbij nieuw bewijs en veranderende inzichten tot onverwachte uitkomsten leiden.

'Silent Witness' seizoen 29 is vanaf vrijdag 25 mei beschikbaar op BBC NL+

'Silent Witness' keert terug met seizoen 29, waarin Nikki, Jack, Harriet en Kit voor het eerst aan de slag gaan in het nieuwe Sir William Bowman Centre in Birmingham.

In tien afleveringen buigt het team zich over vijf complexe zaken, van een berouwvolle huurmoordenaar tot de duistere geheimen van een verlaten psychiatrische instelling. Terwijl de zaken steeds zwaarder worden, zet ook Jack’s gedrag de toekomst van het team onder druk.

'Gavin & Stacey' seizoen 1-3 en specials zijn vanaf donderdag 28 mei beschikbaar op BBC NL+

'Gavin and Stacey' vertelt het verhaal van Gavin uit Engeland en Stacey uit Wales, die elkaar via telefoongesprekken leren kennen, verliefd worden en trouwen. Wat begint als een simpel liefdesverhaal groeit uit tot een warme en herkenbare serie over familie, vriendschap en verschillen tussen culturen.

In de vervolgseizoenen keren we terug naar Essex en Barry om te zien hoe hun huwelijk zich ontwikkelt, hoe het hun families vergaat en natuurlijk of Nessa en Smithy het ooit echt goed met elkaar kunnen vinden.

'Ripper Street' seizoen 1-5 vanaf 30 mei op BBC NL+

Alle vijf seizoenen van 'Ripper Street' zijn vanaf 30 mei te zien op BBC NL+. De serie neemt je mee naar het duistere Londen van eind 19e eeuw, waar de nasleep van de Jack the Ripper-moorden nog altijd voelbaar is. Inspecteur Reid en zijn team van H Division krijgen te maken met steeds complexere en meedogenloze misdaden, terwijl ook hun persoonlijke levens onder druk staan. Door de seizoenen heen worden ze geconfronteerd met schuld, loyaliteit en veranderende verhoudingen, in een rauwe en meeslepende misdaadserie die je van begin tot eind vastgrijpt.