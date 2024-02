'Tussen Kunst en Kitsch' is in Museum Kranenburgh

In Museum Kranenburgh een vondst van olieverfschetsen en schetsboekjes die een inkijk geven in de werkwijze van een schilder rond 1900.

Marcel Brouwer bekijkt een klokkenset, gemaakt door Hendrik Winkelman. Deze vind je niet meer in deze complete staat. De Romeinse sandaalzool, waar in de 1ste eeuw tot 3e eeuw na Christus op is gelopen, is een zeldzaam exemplaar dat goed bewaard is gebleven. Ook komt een aquarel van Anton Pieck aan bod. Hij werd na de Tweede Wereldoorlog beroemd met zijn ontwerpen voor de Efteling. En een houten voorouderbeeld waarop een briefje zat geplakt met daarop: veel geld waard. Klopt het briefje?

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 18 februari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.