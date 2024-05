De Amandelbloesem in nieuw seizoen 'Het Geheim van de Meester'

De uitdagingen liegen er niet om in het nieuwe seizoen van Het geheim van de meester. De lucht in de Amandelbloesem van Vincent van Gogh bestaat uit ontelbaar veel verschillende tinten blauw.

Hoe kreeg het enige overgebleven werk van vrijdenker Johannes Torrentius zo'n streeploos uiterlijk? Wat is het geheim achter de levendige en krachtige donkere huidskleur in het familieportret van Armand Baag? En krijgt schilder en onderzoeker Lisa Wiersma het voor elkaar om een portret van een jonge Wilhelmina als prinses met pastelkrijt te reconstrueren, iets waar ze vrijwel geen ervaring mee heeft? Het team van Het geheim van de meester bestaat naast Lisa ook dit seizoen uit materiaaldeskundige Joris Dik, restaurator Michel van de Laar en materiaaldeskundige Thijs Hagendijk.



De kunstenaars van de meesterwerken uit dit seizoen hielden er allemaal een niet-alledaagse blik op na en dat biedt niet alleen de kijkers, maar ook het team van experts een verrassende kijk op de kunst en haar makers. Teamlid Lisa Wiersma: 'Het zijn stuk voor stuk meesterwerken die ongewoon zijn. De technieken waren of compleet nieuw voor mij of het gebruik van materialen en penseel was eigenzinnig. De nieuwe reeks vergde experiment en onderzoek voor de werkwijze voor ons hele team. Het was razend interessant en bijzonder.'

Aflevering 1 | Amandelbloesem van Vincent van Gogh

Woensdag 15 mei, 20.30 uur op NPO 2

Amandelbloesem is een aankondiging van de naderende lente, een symbool van hoop en liefde. Nu de zon zich ook hier weer wat vaker laat zien, is dit het ultieme werk om dit nieuwe seizoen van Het geheim van de Meester mee af te trappen. Vincent van Gogh schilderde het als kraamcadeau voor zijn neefje, slechts enkele maanden voor zijn dood. Het kraamcadeau werd een wereldwijde publieksfavoriet. Kunstschilder Lisa Wiersma worstelt met de dik aangebrachte verf in 50 tinten blauw, dat om al die knoestige takken heen is aangebracht. Ze mengt eindeloos met de pigmenten die door materiaaldeskundigen Joris Dik en Thijs Hagendijk bij elkaar zijn gezocht. Het werk heeft Japanse invloeden. Restaurator Michel van de Laar ontdekt hoe armoede ten grondslag lag aan de invloed van Japanse prentkunst op onder andere dit werk van Van Gogh.