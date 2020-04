'Tijd voor MAX': de strijd tegen het coronavirus in vluchtelingenkampen

Foto: © Omroep MAX 2018

Maandag 20 april vraagt 'Tijd voor MAX' aandacht voor de ruim 70 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn en leven onder erbarmelijke omstandigheden.

Voor hen is het risico dat het coronavirus veel slachtoffers en lijden veroorzaakt groot. Stichting Vluchteling doet er alles aan om hen in deze moeilijke tijd de hulp te bieden die zij nodig hebben. Te gast zijn onder anderen presentator Art Rooijakkers en Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling. Ook Hadewych Minis is te gast en treedt op in de studio.

Het coronavirus zorgt niet alleen voor een onzekere tijd voor ons, maar ook voor de miljoenen mensen die leven in overvolle vluchtelingenkampen, zoals in Nigeria, Congo en Griekenland. De anderhalve meter afstand die ons in Nederland moet beschermen is daar ondenkbaar. De omstandigheden zijn erbarmelijk. Tenten pal op elkaar, twee of drie gezinnen in één tent. Geen stromend water, geen wc’s, geen hygiëne.

'Er is geen tijd te verliezen, wij moeten aan de slag, ook al zijn de uitdagingen voor de hulpverleners in het veld groter dan ooit', aldus Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling. Samen met presentator Art Rooijakkers was ze recent nog in een vluchtelingenkamp in Nigeria, waar 70.000 mensen leven in een kamp dat ooit werd gebouwd voor 500 mensen. 'We strijden samen tegen corona, maar hoe doe je dat als je in een vluchtelingenkamp woont? Als je met niets op de vlucht bent geslagen en hutjemutje op elkaar zit? Deze mensen hebben onze hulp heel hard nodig', zegt Rooijakkers.

Speciaal corona-team

Om de ontwikkelingen van het virus goed in de gaten te houden, heeft Stichting Vluchteling een speciaal corona-team opgezet onder leiding van een arts. Samen met verschillende partners bekijken ze wat voor hulp er waar nodig is. Zoals goede voorlichting, bescherming van gezondheidsmedewerkers, het verbeteren van de hygiëne, sanitaire voorzieningen en basisgezondheidszorg. Van dag tot dag wordt bekeken waar en op welke manier de hulp ingezet moet worden.

Over Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden ze levensreddende hulp, zoals schoon drinkwater, voeding en medische zorg. Maar ook bij langdurige crises kunnen mensen op Stichting Vluchteling rekenen.

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Vluchteling.

'Tijd voor MAX', maandag 20 april om 17.10 uur op NPO 1.