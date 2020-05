ThunderCats zijn terug in de gloednieuwe animatieserie 'ThunderCats Roar'

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2020

Het is tijd om je gebrul te laten horen! De gloednieuwe actie-comedyserie 'Thunder Cats Brul' gaat op 18 mei om 17.50 uur exclusief in première op Cartoon Network.

Net als in de geliefde originele serie kunnen Lion-O en de Thundercats net ontsnappen aan de plotselinge vernietiging van hun vredelievende planeet Thundera. Lion-O stort samen met Tygra, Panthro, Cheetara, WilyKit en WilyKat neer op de mysterieuze en exotische planeet Third Earth.

Het lijkt er nu op dat iedereen probeert hun waardevolle reliek te pakken te krijgen, het Oog van Thundera, wat de bron is van al hun krachten. Gelukkig zit dit verwerkt in Lion-O’s 'Zwaard van Omen', die hij nooit zal verliezen. Never! Nooit! Niet! Echt, dat zou nooit gebeuren… Goed, ze worden in aantallen en wapens overtroffen, en ze zijn gestrand op een onbekende planeet, maar als ze samenblijven als de katachtige familie die zij zijn, dan is er misschien wel een kans dat ze hun rijk opbouwen tot wat ooit was.

'Thunder Cats Brul' zit vol met over-de-top actie en vlijmscherpe comedy, is fris en levendig geanimeerd, en het verhaal wordt op dynamische wijze verteld. De serie belooft op deze manier de gepassioneerde fanbase van deze iconische personages nieuw leven in te blazen en een nieuwe generatie te introduceren met de grootse Thundercats nalatenschap.

Victor Courtright ('Pickle and Peanut') en Marly Halpern-Graser ('Right Now Kapow') zijn de producers van de serie met Sam Register ('Teen Titans Go!') als uitvoerend producent.

Mis deze hilarische en avontuurlijke nieuwe serie niet. 'Thunder Cats Brul' gaat op 18 mei om 17.50 uur exclusief in première op Cartoon Network.