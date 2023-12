Te zien bij MAX: 'Veldhuis & Kemper Hou dat vast'

Het is ruim twintig jaar geleden dat het cabaret- en muziekduo Veldhuis & Kemper voor het eerst samen op de planken stond.

Je zou denken dat ze elkaar na zo'n lange tijd goed kennen, maar is dat ook zo? In de theatershow Hou dat vast denken de mannen elkaar alles te kunnen vertellen, maar of dat nu zo verstandig is...

'De eerste helft van je leven ben je bezig iemand te worden, de tweede helft van je leven ben je bezig te accepteren dat het niet is gelukt.' Deze quote is van filosoof Arthur Schopenhauer en wordt gezien als de basis voor de theatershow van het bekende duo Veldhuis & Kemper. De mannen denken elkaar door en door te kennen en ze zeggen alles tegen elkaar, maar is dat wel zo slim? Het is in ieder geval confronterend grappig met een ontroerende ondertoon als onverwachte bonus.

Veldhuis & Kemper

Het cabaret- en muziekduo Veldhuis & Kemper, bestaande uit Remco Veldhuis en Richard Kemper, begon in 2002 met het avondvullende cabaretprogramma Half zo Echt. In dit programma brachten ze Ik wou dat ik jou was en dit werd een hit. Ze veroverden de nummer 2 positie van de Nederlandse Top 40. Verder heeft het duo veel succesvolle theatershows gehad, zoals Geloof ons nou maar, die genomineerd was voor de prestigieuze cabaretprijs van Nederland 'de Poelifinario'.

'Veldhuis & Kemper: Hou dat vast', zaterdag 23 december om 22.20 uur bij MAX op NPO 1.