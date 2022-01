Sprookjesballet 'Notenkraker en Muizenkoning' zondag op NPO 2

Het magische sprookjesballet 'Notenkraker en Muizenkoning' door Het Nationale Ballet is de ultieme balletvoorstelling voor de feestdagen. De productie voor de hele familie, gedanst op de wereldberoemde muziek van Tsjaikovski, heeft sinds de première in 1996 al vele honderdduizenden bezoekers betoverd.

'Notenkraker en Muizenkoning' is daarmee de meest succesvolle in Nederland uitgebrachte balletproductie aller tijden.

Deze maand moest Het Nationale Ballet de voorstellingsreeks van 2021 na slechts een paar voorstellingen noodgedwongen annuleren door de nieuwe lockdown maatregelen. Gelukkig is op zaterdag 18 december de allerlaatste voorstelling die gespeeld kon worden voor publiek gefilmd.

In de hoofdrollen zijn te zien stersolisten Maia Makhateli en Jakob Feyferlik in de rollen van respectievelijk Clara en de Prins. De rol van Notenkraker wordt gedanst door tweede solist Edo Wijnen.

Het verhaal

Het meisje Clara beleeft in haar dromen de meest enge én romantische avonturen met haar tot leven gekomen notenkrakerpop. Met scènes waarin onder meer schaatsenrijders over de Amsterdamse grachten zwieren en een huiskamer wordt omgetoverd tot een besneeuwd bos, is de productie niet alleen door de oogstrelende decors en kostuums maar ook in toneel technisch opzicht een hoogtepunt in de geschiedenis van Het Nationale Ballet.

De versie van choreografen Toer van Schayk en Wayne Eagling is een dynamisch, spannend en typisch Hollandse interpretatie, voor kinderen en volwassenen. De Nederlandse 'Notenkraker en Muizenkoning' speelt, anders dan het originele verhaal, niet op kerstavond in een Duits stadje, maar op sinterklaasavond in het Amsterdam van 1810.

Choreografie: Wayne Eagling en Toer van Schayk

Muziek: Pjotr Iljitsj Tsjaikovski

Muzikale begeleiding: Het Balletorkest o.l.v. Fayçal Karoui

'Notenkraker en Muizenkoning', zondag 2 januari om 15.00 uur op NPO 2.