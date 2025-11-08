Schrijver Lale Gül bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Dapper Schaapje overwint haar angst op het podium van 'The Masked Singer'
zaterdag 8 november 2025

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: schrijver Lale Gül, luitenant-generaal Elanor Boekholt-O'Sullivan, oud Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra en oud-politicus Boris van der Ham over politiek en Amerika-correspondent Michiel Vos over gouverneur Gavin Newsom versus president Donald Trump.

Schrijver Lale Gül
Zondagmorgen is bestsellerschrijver, opiniemaker en columnist Lale Gül te gast bij Rick Nieman. Over de openhartige documentaire ‘Ik leef mijn eigen leven’ waarin ze een inkijk geeft in haar leven. 


Luitenant-generaal Elanor Boekholt-O’Sullivan
Luitenant-generaal Elanor Boekholt-O’Sullivan is de hoogste vrouwelijke militair in de Nederlandse krijgsmacht. In haar boek ‘Gewapend met gevoel’ geeft ze haar visie op leiderschap, vrouwen bij defensie en beschrijft ze haar ervaringen in de krijgsmacht. 

Arendo Joustra en Boris van der Ham
De uitslag van de verkiezingen is bekend, D66 is aangewezen als winnaar en mag de formatie leiden. Maar wat zeggen de verkiezingskaarten? Over het nieuwe politieke landschap zijn te gast oud Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra en oud-D66 politicus Boris van der Ham. 

Michiel Vos
Amerika-correspondent Michiel Vos is te gast bij Rick Nieman. Over de strijd tussen de Democratische gouverneur Gavin Newsom en Donald Trump. Wie is deze uitdager van de president? 

'WNL Op Zondag', zondag 9 november om 10.00 uur op NPO 1.


