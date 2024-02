'Radar' maandag over de salderingsregeling en hospitacontracten

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan. Dat klinkt gunstig voor bezitters van panelen en mensen die nog willen investeren in zonne-energie.

Kitty Melse verhuurt een kamer aan een jonge vrouw die moeilijk aan een woning komt na haar tijd in de jeugdzorg. Als dit bekend wordt bij Obvion, haar hypotheekverstrekker, wil deze gelijk de hypotheek afgelost zien. Het verhuren van een kamer in een koopwoning mag officieel niet. Waarom handelt Obvion op deze manier en hoe gaan andere banken hiermee om? Fons duikt in de problemen rond hospitacontracten.

Ongunstig voor de overheid en energieleveranciers, die respectievelijk belasting en inkomsten mislopen. Energieleveranciers lijken nu al creatief te zijn door op een andere manier kosten in rekening te brengen bij zonnepaneelbezitters. Hoe ver mogen energieleveranciers hierin gaan? En belangrijker, wie gaat de regels bepalen? De Consumentenbond reageert in de studio.

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan. Dit is ongunstig voor de overheid en energieleveranciers die belasting en inkomsten mislopen. De Consumentenbond reageert in de studio. En Fons duikt in de problemen rond hospitacontracten.

