'Proefkonijnen' kijkt zaterdg in de toekomst

Proefkonijnen op tv

Jurre en Sahil zoeken uit hoe de mens er over 100.000 jaar uit ziet en testen wat er gebeurt als je een explosie combineert met 800 pingpongballen. In 'Glijdt't?' nemen ze tomatensoep onder de loep.

Jurre en Sahil onderzoeken of je met je eigen poep een pizza kan bakken n bezorgen. Ze testen of je een speld in een hooiberg kan vinden. En in Glijdt't? is tijd voor het patatje met mayonaise.