Portret van sopraan die zich laat omscholen tot bioboer

zaterdag 4 april 2026

De NTR zendt op zondag 5 april op NPO 2 extra en NPO Start een portret uit van de Nederlandse sopraan Eva-Maria Westbroek.

Sinds haar debuut bij De Nationale Opera in 2006 groeit Eva-Maria Westbroek (1970) uit tot een van de grote sterren van de internationale operawereld en staat ze op alle belangrijke podia.


De schok is dan ook groot wanneer ze in 2025 aankondigt het podium vaarwel te zeggen omdat haar stem niet meer goed meewerkt. Maar haar volgende stap verrast misschien nog meer: Westbroek laat zich omscholen tot bioboer en werkt tegenwoordig met haar handen in de aarde.

Daarnaast heeft ze een bestaan opgebouwd in een klein dorp in de Franse Pyreneeën waar ze, midden in de natuur, masterclasses zingen geeft. Dat doet ze samen met haar echtgenoot, tenor Frank van Aken.

Regisseur Sandra Parry volgt Westbroek in haar nieuwe leven, dat in scherp contrast staat met de gestileerde operawereld, maar haar op een andere manier minstens zoveel voldoening geeft.

Eva-Maria, Westbroek, terug naar de aarde is zondag 5 april te zien om 19.25 uur bij de NTR op NPO 2 extra en vanaf dan ook op NPO Start. Daarvoor is Eva-Maria te gast bij Floris Kortie in 'Podium Klassiek', zondag 5 april van 18.15 tot 19.25 uur op NPO 2.


Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.

'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.

