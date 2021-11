Politie toont in 'Opsporing Verzocht' beelden betrokkene bij dood 20-jarige Rotterdammer

Op 11 oktober overleed Roncherello Ellis in Rotterdam. Roncherello werd neergeschoten toen hij met drie vrienden in een auto achter de daders van een beroving aanging. Op de Schiltmanstraat in de wijk Bloemhof kreeg deze achtervolging een fatale wending, toen er op Roncherello en zijn vrienden werd geschoten.

Meerdere kogels raakten hun auto; één van die kogels verwondde Roncherello dusdanig dat hij niet lang daarna in het Ikazia-ziekenhuis bezweek, een week voor zijn 21e verjaardag. Roncherello’s moeder: 'De Heer heeft een prachtig mens naar boven geroepen. En ja, we have to deal with it. Het is hard, maar deze persoon die dit heeft gedaan, hoort niet buiten te lopen. Roncherello is het nu, maar wie is de volgende? Deze persoon hoort niet buiten.' In 'Opsporing Verzocht' vanavond beelden van de daders van de beroving èn van de vermoedelijke schutter die mogelijk door hen werd ingeseind om te komen helpen.

Rellen Rotterdam

Vanavond ook aandacht voor de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam. De opsporing van verdachten is in volle gang. Een woordvoerder van de politie geeft vanavond het laatste nieuws over het onderzoek.

'Maantje' Sambo werd laf in zijn rug geschoten

Duizenden mensen die in de nacht van 17 op 18 november vorig jaar in de buurt van het Krügerplein in Amsterdam waren, worden met een sms-bom van de politie gevraagd vanavond mee te denken over de dood van Amanuel Sambo. De 30-jarige Amanuel, of 'Maantje', werd die avond in zijn rug geschoten toen hij na een feestje zijn fiets ging halen die op het plein stond. Er zijn voor zijn dood vier verdachten aangehouden, maar de politie zoekt nog getuigen, mede om duidelijkheid te krijgen over hun rol. Daarom worden vanavond in het landelijke opsporingsprogramma voor het eerst beelden van de aanval op het slachtoffer uitgezonden.

Verder is er onder andere aandacht voor een overval op een tankstation in Harderwijk en een update over het onderzoek naar de beschoten wolf in Stroe. Vorige uitzending werd meer bekend gemaakt over de omstandigheden waaronder de wolf vrijdag 1 oktober werd gevonden en vroeg de politie het publiek mee te denken wie de schutter kon zijn.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 23 november om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.