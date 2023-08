'Podium Klassiek Masterclass' met Rosemary Joshua en Daniel Rowland

'Podium Klassiek' start het nieuwe seizoen met de 'Podium Klassiek Masterclass', gepresenteerd door Floris Kortie. In twee speciale uitzendingen vanuit de Betlehemkerk in Amsterdam zien we hoe jonge talenten geïnspireerd raken door de kennis en ervaring van twee internationaal gelauwerde musici.

De eerste masterclass wordt op 27 augustus gegeven door de Britse sopraan Rosemary Joshua. Een week later op 3 september wordt de masterclass gegeven door meesterviolist Daniel Rowland.

Rosemary Joshua heeft zich na haar grote zangcarrière ontwikkeld als coach van operatalent. Zij is directeur van de Dutch National Opera Studio Amsterdam. En bij het grote publiek is zij bekend als deskundig jurylid van het televisieprogramma Aria. Zij weet als geen ander wat er nodig is om een grote operazanger te worden.

Rowland is het toonbeeld van een moderne musicus die zich niet wil beperken tot een genre. Hij speelt zowel het traditionele als moderne repertoire orkest, speelt veel kamermuziek en heeft zich bekwaamd in de Argentijnse tango. Hij is bovendien een muze voor levende componisten. Hij is dus als geen ander in staat om de blik van jonge musici te verruimen.

Deelnemende talenten masterclass Rosemary Joshua

Sopraan Elisa Maayeshi (22) weet al sinds haar 12de dat ze operazangeres wil worden. Ze zong toen in een kinderkoor bij een productie van Carmen van Georges Bizet. Nu ze cum laude is afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam begint ze aan de Dutch National Opera Academy. Ze zingt 'Mein Herr Marquis', een aria uit Die Fledermaus van Johann Strauss jr., een bruisend stuk waar vocale behendigheid voorop staat!

Tenor Twan van der Wolde (22) hield als kind al van zingen. Op een plaatselijke braderie liep hij tegen een stand aan van het Roder Jongenskoor. De rest is geschiedenis, zeggen we dan. Nu studeert hij zang aan het Prins Claus Conservatorium van Groningen. Hij zingt de bekende aria 'Una furtiva lagrima' van Gaetano Donizetti, een stuk met lange dramatische lijnen.

Sopraan Isabel Pronk (26) is een veelzijdig talent. Ze zingt zowel tango als opera en is daarnaast theatermaker en actrice. Dit jaar studeert ze af aan het Codarts in Rotterdam. Als het om opera gaat is er één hoofdrol waar ze alles voor over heeft: Carmen! Een sterke vrouw pur sang. Isabel zingt de verleidelijke Seguidilla, waarin Carmen haar mannelijke tegenspeler (en verder iedereen die van opera houdt!) om haar vinger weet te winden.

Net als twee jaar geleden bij de masterclass van Elly Ameling zal Hans Eijsackers alle zangers begeleiden. De meesterpianist heeft zich gespecialiseerd in het werken met zangers en is Professor Liedgestaltung aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Eijsackers is bovendien de muzikale partner van bariton Henk Neven.

Deelnemende talenten masterclass Daniel Rowland

De jongste deelnemer is Adinda van Delft (15). Ze begon al op haar vijfde met vioolspelen en studeert nu aan de School voor Jong Talent in Den Haag. Volgend jaar begint ze aan het conservatorium. Onlangs toonde ze haar talent voor het grote publiek in het 5 Mei-concert, in het bijzijn van de Koning en Koningin. Samen met Natasja Douma, een van haar leraren in Den Haag, speelt ze de razend moeilijke Carmen-Fantasie van Pablo de Sarasate.

De twintigers van het Viride Kwartet zijn al sinds de middelbare school bij elkaar. Ze studeren nog individueel aan de conservatoria, maar willen daarna met zijn vieren lessen gaan volgen, bijvoorbeeld in Duitsland. Voor Daniel Rowland spelen ze een stuk dat hen na aan het hart ligt: het tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn. Geniale gepassioneerde muziek waar je nooit op uitgeleerd raakt.

Violist Valentine Blangé is wellicht de meest veelzijdige deelnemer. Zij speelt klassiek, improviseert en componeert en deelt met Daniel Rowland een passie voor tangomuziek! Samen met pianist Michel Xie, docent aan het Conservatorium van Amsterdam, speelt ze het geliefde Adiós Nonino van Astor Piazzolla (bekend van de traan van Maxima).

'Podium Klassiek Masterclass', zondag 27 augustus en zondag 3 september van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.