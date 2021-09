Omroep WNL komt vanaf nu met 'Stand van Nederland: Generatie Next'

Vanaf donderdag 9 september is 'Stand van Nederland: Generatie Next' terug! Programmamakers en millennials Jill Bleiksloot, Raquel Schilder en Elen Demir gaan elke donderdag weer op pad om verhalen te maken over geld, werk en welvaart. Ze onderzoeken de inkomsten en de uitgaven die ons land draaiende houden.

'Stand van Nederland: Generatie Next' wordt gemaakt door 3 jonge TV-makers met een bovenmatige interesse in economie. Met vragen die hen aangaan, maar ook interessant zijn voor hun ouders en grootouders. Want hoe stellen we onze welvaart veilig?

De makers staan voor de jonge werkende generatie. De generatie die - met een flinke staatsschuld in de nek - de economie de komende jaren verder moet laten groeien. En dat kunnen en willen ze ook. Natuurlijk kunnen ze dat. Maar met de problemen die de huizencrisis, corona en het klimaat met zich meebrengen, vragen ze zich wel af: hoe dan? En kan en moet dat niet anders? Het begint allemaal bij hun eigen verwondering. 'Stand van Nederland' duikt in de economie van ons land.

Waar zijn de dames voor de komende afleveringen mee bezig?

Raquel Schilder verbaast zich al maanden over de supermarkt-flitskoeriers. Ze maakt er handig gebruik van, maar is dit iets blijvends? Wat betekent het voor andere supermarkten en gaat straks heel Nederland aan de flitsbezorging?

Elen Demir is nog steeds op zoek naar een huis in de hoofdstad, zonder succes. Tegelijkertijd ziet ze dat de huizengekte zich steeds verder richting het oosten verplaatst. Tot voor kort hadden sommige gemeenten daar nog te maken met krimp. Nu niet meer, ze krijgen zelfs nieuwe bewoners. Maar wat betekent dat voor de millennials in bijvoorbeeld Doetinchem? Blijft het noaberschap wel in stand en hebben die 'nieuwe' mensen ook wat te bieden?

Jill Bleiksloot heeft altijd al een zwak gehad voor de boeren in ons land. Maar ook voor ons milieu. Ze onderzoekt wat voor toekomst haar leeftijdsgenoten hebben die een boerenbestaan ambiëren. Is het het nog rendabel nu er zoveel moet veranderen?

'Stand van Nederland: Generatie Next', iedere donderdag na 'Nieuwsuur' rond 22.10 bij Omroep WNL op NPO 2.