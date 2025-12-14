'NPO Doc: Back to da Riddim' over Joost Nauta en de kracht van reggae

De NTR zendt maandag de NPO Doc 'Back to da Riddim' uit, om 23.10 uur op NPO 2. Voor Joost Nauta is het leven een constante balanceer-act. Hij is geboren met SMA2, een zeldzame ziekte die progressieve spierzwakte veroorzaakt en zijn fysieke vrijheid steeds verder inperkt.

Maar waar zijn lichaam grenzen kent, is zijn geest grenzeloos. Zijn hele leven vindt Joost houvast in de energie van muziek en met name reggae; het is het ritme dat hem telkens weer overeind houdt.

In 'Back to da Riddim' legt filmmaker Bouba Dola de intieme en persoonlijke zoektocht van Joost vast. In Jamaica ondergaat Joost de kracht van reggae. Toch is de documentaire niet alleen een fysieke reis, maar ook een reis naar een innerlijke wereld waar klank, herinnering en verlangen samenkomen. De documentaire toont hoe Joost, ondanks zijn fysieke beperkingen, zijn liefde voor muziek beleeft. In deze creativiteit ontdekt hij de ultieme vrijheid: de moed om met zijn eigen stem zijn verhaal te vertellen.

'Back to da Riddim', maandag 15 december om 23.10 uur bij de NTR op NPO 2.