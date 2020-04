Nieuwe serie 'The Explosion Show' op Discovery

Laten we wel wezen: alles is leuker met wat extra knallen. Voor de makers van de nieuwe serie 'The Explosion Show' kan het in elk geval niet extreem genoeg zijn.

Explosie-fanaten Tory Belleci (bekend van 'Mythbusters') en Tommy Passemante bezoeken verschillende experts op het gebied van bommen, vuurwerk en explosieven om hun werk van dichtbij (soms iets té dichtbij) te bekijken. Tory is een special effects artist en Tommy houdt er gewoon van om dingen op te blazen. Samen krijgen ze de kans van hun leven als ze mee mogen werken met een bomb squad om te leren hoe je bommen onschadelijk maakt of expres laat afgaan.

Ze testen de impact van verschillende bommen en leren op ludieke wijze welk materiaal het beste een explosie dempt (een stapel wc-papier of een paar kilo badeendjes?). Ook mogen ze met een bestuurbare robot een auto opblazen. Helemaal waanzinnig wordt het als ze met een pyro-bedrijf hun eigen vuurwerkshow mogen ontwerpen en uitvoeren in de woestijn. Daar doen ze ook een paar experimenten met zwaar vuurwerk waar ze zelf wel heel erg veel risico nemen. Allemaal in de naam van de wetenschap. Zeggen ze.

'The Explosion Show', vanaf dinsdag 21 april om 20.30 uur op Discovery.