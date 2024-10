Nieuwe seizoenen 'Criminal Minds' en 'SEAL Team' exclusief bij Veronica

'Criminal Minds' en 'SEAL Team', twee van de meest populaire series ter wereld, keren terug met nieuwe seizoenen. In 'Criminal Minds' seizoen 17, ook bekend als 'Criminal Minds: Evolution' seizoen 2, stort de Behavioral Analysis Unit (BAU) zich op zijn meest uitdagende zaak tot nu toe, waarbij het team zelfs hulp aanneemt van een uiterst gevaarlijke seriemoordenaar.

Daarnaast begint het Bravo-team in het zevende en laatste seizoen van 'SEAL Team' aan een nieuw tijdperk vol uitdagingen. 'Criminal Minds' start op zondag 13 oktober, 'SEAL Team' volgt op zondag 17 november. Beide seizoenen zijn exclusief te zien bij Veronica, met dubbele afleveringen vanaf 20.00 uur.

In 'Criminal Minds' seizoen 17 staan de BAU-leden voor hun meest complexe en verontrustende zaak ooit: 'Gold Star'. Terwijl de puzzelstukken langzaam op hun plaats vallen, biedt seriemoordenaar Elias Voit onverwacht zijn hulp aan. Zijn aanbod komt echter met een prijs, wat de spanning binnen de groep verder opdrijft. Kan het BAU-team met Voit samenwerken om het duistere mysterie van ‘Gold Star’ te ontrafelen? In dit nieuwe seizoen keren alle bekende personages terug: David Rossi (Joe Mantegna), Jennifer ‘JJ’ Jareau (AJ Cook), Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) en Dr. Tara Lewis (Aisha Tyler). Ook Elias Voit (Zach Gilford), Tyler Green (Ryan-James Hatanaka), Luke Alvez (Adam Rodriguez) en Emily Prentiss (Paget Brewster) zijn van de partij.

De leden van het Bravo-team worden in het zevende en laatste seizoen van 'SEAL Team' weer weggerukt van hun geliefden om wereldwijd ingezet te worden en hun families achter de linies te beschermen. Ondertussen worstelt Jason Hayes (David Boreanaz) met de balans tussen zijn werk en rol als alleenstaande vader. Ray Perry (Neil Brown Jr.) vraagt zich af of hij kan stoppen nu zijn pensioen nadert. Sonny Quinn (A.J. Buckley) vecht tegen nieuwe tijden, terwijl Omar Hamza (Raffi Barsoumian) en Drew Franklin (Beau Knapp) zich op hun werk storten om te vluchten voor hun trauma’s. Aan luitenant Lisa Davis (Toni Trucks) de taak het team te leiden in een nieuw tijdperk van oorlogsvoering tegen machtige rivalen.

'Criminal Minds' start op zondag 13 oktober, 'SEAL Team' volgt op zondag 17 november. Beide seizoenen zijn exclusief te zien bij Veronica, met dubbele afleveringen vanaf 20.00 uur.