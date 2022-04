Nieuwe Louis Theroux serie 'Forbidden America' bij de VPRO

Louis Theroux keert in zijn nieuwste serie 'Forbidden America' terug naar de Verenigde Staten om de invloed van internet en sociale media op drie van de meest controversiŽle subculturen in de Amerikaanse samenleving te onderzoeken: extreemrechts, de hiphopscene en de porno-industrie.

Aflevering 1: Extreme and Online

In de eerste aflevering ontmoet Theroux een nieuwe generatie rechts-extremisten die hun racistische, seksistische en homofobe boodschap via online streaming en social media verspreiden onder hun achterban. De virtuele boodschap wordt echter steeds vaker omgezet in daden in de echte wereld, zoals de bestorming van het Capitool. Theroux gaat met de jonge mannen in gesprek en probeert hun gedachtegoed en methodes te achterhalen.

Aflevering 2: Rap’s New Frontline

In de tweede aflevering reist Theroux naar Florida en interviewt hij verschillende artiesten uit de succesvolle maar gewelddadige hiphopscene. De muzikanten zijn enorm creatief en hebben veel online volgers, maar verheerlijken drugs, wapens en geweld op social media en in hun muziekclips. Regelmatig leidt de onderlinge rivaliteit tot schietpartijen, doden en gevangenisstraffen.

Aflevering 3: Porn’s Me Too

In de derde aflevering reist Theroux verder naar Los Angeles, de bakermat van de Amerikaanse porno-industrie, waar hij het effect van de #MeToo beweging op de industrie onderzoekt. Dankzij online platforms als OnlyFans zijn pornoacteurs eigen baas geworden en bepalen zij zelf hoe ver ze willen gaan. Hierdoor spreken acteurs zich vaker via social media uit over wantoestanden binnen de porno-industrie en worden er steeds meer gedragsregels vastgelegd. De oude garde verzet zich hiertegen en spreekt van trial by twitter en vertrutting. Theroux spreekt met vertegenwoordigers van de nieuwe generatie en met van wangedrag beschuldigde mannen.

'Louis Theroux: Forbidden America', vanaf vrijdag 22 april om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 3.