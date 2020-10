Nieuw seizoen van 'Salvage Hunters' op Discovery

Bijna een decennium lang volgen we al de Britse antiekhandelaar Drew Pritchard in zijn oneindige zoektocht naar verrassende, opvallende en vooral winstgevende oude voorwerpen.

Samen met zijn vaste partner Tee reisde hij door Engeland en Europa en leerde hij ons ondertussen over de geschiedenis van al die zeldzame items. Maar we zagen lang niet alles.

Wat hij vond was vaak te veel om te tonen in de programma’s. Zonde, want ook die items verdienen een plek in de spotlight. Daarom zenden we nu een speciaal seizoen uit met niet eerder vertoond materiaal.

De liefhebber van vintage voorwerpen en antiek interieur kan zijn hart weer ophalen. Het is een bijzondere reis langs alle winkels en landhuizen waar deze voorwerpen te vinden zijn. Maar vooral een bijzondere reis door de tijd.

'Salvage Hunters', vanaf donderdag 15 oktober om 20.30 uur op Discovery.