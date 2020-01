Nieuw seizoen van 'Rise Of the Machines' op Discovery

Wist je dat de vorm van een bijenkorf model stond voor de bouw van de snelste Formule-1 wagens? Het is te zien in het nieuwe seizoen van de serie 'Rise of the Machines' dat een indrukwekkend kijkje neemt onder de huid van enkele van de meest tot de verbeelding sprekende machines en voertuigen ter wereld.

In de serie is ook te zien hoe scheepsbouwers de ultieme ijsbreker bouwden gebaseerd op een middeleeuwse stormram. En hoe tanks uit de Eerste Wereldoorlog model stonden voor de bouw van vliegende auto’s. Natuur, geschiedenis, wetenschap en techniek komen zo weer mooi samen in deze letterlijk onthullende serie.

'Rise Of the Machines', vanaf dinsdag 7 januari om 20.30 uur op Discovery.