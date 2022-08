Nieuw seizoen van 'Holland's Got Talent' bij RTL 4

Op vrijdag 2 september start er een spiksplinternieuw seizoen van 'Holland's Got Talent' bij RTL 4. Dé talentenshow waar iedereen met een talent kan schitteren op het allergrootste open podium van Nederland.

Dit nieuwe seizoen van 'Holland's Got Talent' wordt gepresenteerd door Jamai Loman en Buddy Vedder. Daarnaast gaat de terugkeer van het populaire programma gepaard met een aantal verrassende elementen. Naast Chantal Janzen, en Dan Karaty, als vertrouwde vaste juryleden, voegen nu ook Edson de Graça en Marc-Marie Huijbregts zich bij het jurypanel.

Marc-Marie: 'Ik kan niet wachten om samen met Chantal, Dan en Edson te kijken naar al het talent dat Nederland te bieden heeft. Juist omdat alle vormen van entertainment langskomen is het zo'n top programma en is het zo'n vrolijke uitdaging om dat alles te jureren.'

Edson: 'Het is fantastisch om bij te dragen aan een zo’n mooi platform als 'Holland's Got Talent' waar talenten worden gelanceerd naar een groot publiek. Waar ik op ga letten is of de kandidaten hun eigen talent wel serieus nemen. Talent is cheap dus ben je bereid om ook hard te werken om alles eruit te halen wat er in zit?'

Iedereen, met welk talent dan ook, is welkom om auditie te doen. Na de auditie-rondes volgen de halve finale en de finale. De uiteindelijke winnaar van 'Holland's Got Talent' gaat naar huis met de hoofdprijs van maar liefst 50.000 euro.

'Holland's Got Talent' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf 2 september wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.