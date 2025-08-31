Nieuw seizoen van 'Brugklas' op NPO Zapp
In 'Brugklas' wordt een vaste groep leerlingen gevolgd tijdens het eerste jaar van de middelbare school. Voor schoolgaande kinderen met herkenbare en aangrijpende verhalen.
Als Jade condooms in Steenkamps tas vindt, maakt Ramses daar een grappige tekening over. De twee maken gemene tekeningen van leraren en verspreiden deze door de school.
'Brugklas', vanaf maandag 1 september om 18.00 uur op NPO Zapp.
https://www.zapp.nl/
Meer artikels over AVROTROS
DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (NL)volledig dossier
- Nieuw seizoen van 'Brugklas' op NPO Zapp
- Nieuw seizoen 'Kamp Van Koningsbrugge' verlegt grenzen in de jungle van Suriname
- Nieuwe dagelijkse gameshow 'Prijzenjacht' dit najaar op SBS6
- 'De Slimste Mens' met nieuw duo maandag weer van start
- 'Tijd voor MAX' is terug van zomerstop
- Jubileumeditie van 'Expeditie Robinson' start zondag
- Wie wordt het briljantste brein van 2025?
- Nieuwe EO-serie 'Junglepiloten': Met gevaar en geloof verbinden zij levens in de jungle
- Soy Kroon gaat op culturele roadtrip voor nieuw programma 'CultuurCrush'
- 'Beste Zangers' keert terug met muzikale verrassingen, kwetsbare verhalen en een bijzondere KiKa special