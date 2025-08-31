Nieuw seizoen van 'Brugklas' op NPO Zapp

In 'Brugklas' wordt een vaste groep leerlingen gevolgd tijdens het eerste jaar van de middelbare school. Voor schoolgaande kinderen met herkenbare en aangrijpende verhalen.

Als Jade condooms in Steenkamps tas vindt, maakt Ramses daar een grappige tekening over. De twee maken gemene tekeningen van leraren en verspreiden deze door de school.

Brugklas op tv

Jade wil de credits voor hun succesvolle stripboek claimen, maar bedenkt zich als blijkt dat directeur Folmers heftige maatregelen inzet om de tekenaars te vinden.

Er is een nieuw meisje op school: Carmen. Ze zoekt haar vader, een leraar op school. Wat ze hem nog niet vertelt, is dat ze bij hem wil wonen.

Jade schrikt als uit dreigt te komen dat zij en Ramses de tekeningen van de leraren hebben gemaakt.