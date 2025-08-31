Nieuw seizoen van 'Brugklas' op NPO Zapp

'Thuis' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen
zondag 31 augustus 2025
Foto: © AVROTROS 2025

In 'Brugklas' wordt een vaste groep leerlingen gevolgd tijdens het eerste jaar van de middelbare school. Voor schoolgaande kinderen met herkenbare en aangrijpende verhalen.

Als Jade condooms in Steenkamps tas vindt, maakt Ramses daar een grappige tekening over. De twee maken gemene tekeningen van leraren en verspreiden deze door de school.


'Brugklas', vanaf maandag 1 september om 18.00 uur op NPO Zapp.

Brugklas op tv
Maandag 1 september 2025 om 18u00  »
NPO 3
Als Jade condooms in Steenkamps tas vindt, maakt Ramses daar een grappige tekening over. De twee maken gemene tekeningen van leraren en verspreiden deze door de school.
Dinsdag 2 september 2025 om 17u55  »
NPO 3
Jade wil de credits voor hun succesvolle stripboek claimen, maar bedenkt zich als blijkt dat directeur Folmers heftige maatregelen inzet om de tekenaars te vinden.
Woensdag 3 september 2025 om 18u00  »
NPO 3
Er is een nieuw meisje op school: Carmen. Ze zoekt haar vader, een leraar op school. Wat ze hem nog niet vertelt, is dat ze bij hem wil wonen.
Donderdag 4 september 2025 om 18u00  »
NPO 3
Jade schrikt als uit dreigt te komen dat zij en Ramses de tekeningen van de leraren hebben gemaakt.
Vrijdag 5 september 2025 om 18u00  »
NPO 3
Jade schrikt als uit dreigt te komen dat zij en Ramses de tekeningen van de leraren hebben gemaakt.

