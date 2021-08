Nieuw seizoen 'Postcode Loterij Miljoenenjacht' op SBS6

Een nieuw seizoen 'Postcode Loterij Miljoenenjacht' gaat vanaf 5 september van start. Deze populaire spelshow met de grootste prijzenpot van Nederland is weer zes weken lang op de buis. Het gouden kofferspel met de vertrouwde gezichten van presentatrice Linda de Mol en Postcode Loterij-ambassadeur Winston Gerschtanowitz, en met elke week nieuwe winnaars.

Wie wint een grote geldprijs of gaat met een gloednieuwe auto naar huis? Valt deze keer de hoofdprijs van vijf miljoen?

Ook dit seizoen strijden de deelnemers in de studio in drie zenuwslopende rondes om die ene, felbegeerde plek in de finale. In de finale maakt de kandidaat kans op een bedrag tot wel vijf miljoen euro! Postcode Loterij-deelnemers maken kans om door Winston Gerschtanowitz verrast te worden met hetzelfde bedrag als de finalist in de studio wint. De buren die meespelen met de winnende postcode van de thuiswinnaar verdelen hetzelfde bedrag nog eens met elkaar.

Linda de Mol: 'De 'Postcode Loterij Miljoenenjacht' gaat alweer haar 38ste seizoen in, er staan inmiddels meer dan 200 afleveringen op de teller. En elke keer vind ik het ontzettend leuk om te doen! Ik hoop dat ik dit seizoen iemand miljonair kan maken, zoals een aantal keren is gelukt, maar dat is alweer drie jaar geleden. In 2005 won een kandidaat € 1.495.000,- en in 2017 en 2018 wonnen de finalisten elk ruim € 1 miljoen. Hopelijk gaat er dit keer ook een kandidaat als miljonair naar huis.'

Winston Gerschtanowitz vult aan: 'Ja, dat zou werkelijk fantastisch zijn! Want dan wint iemand thuis ook een enorm bedrag en kunnen zijn buren die meespelen met dezelfde winnende postcode ook hiervan profiteren. Iedereen blij. We gaan het zien in dit nieuwe seizoen!'

Over de Nationale Postcode Loterij – de samenleving wint altijd

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40% van de lotprijs jaarlijks meer dan honderd goede doelenorganisaties.

'Postcode Loterij Miljoenenjacht' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - een label van Banijay Benelux - en mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Uitzending vanaf zondag 5 september wekelijks om 20.00 uur op SBS6 en terug te kijken op KIJK.nl.