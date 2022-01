Nieuw seizoen 'Meiden Die Rijden' bij PowNed

'Meiden Die Rijden' is terug met een gloednieuw seizoen! Vanaf woensdag 26 januari volgt omroep PowNed opnieuw 13 powervrouwen die hun meisjesdroom hebben waargemaakt en vrachtwagenchauffeur zijn geworden. Met vertrouwde én nieuwe gezichten.

Dat vrachtwagenchauffeurs niet alleen maar bestaan uit brede, shag rokende kerels, bewezen onze truckervrouwen al in seizoen 1. Deze maand gaat PowNed opnieuw de weg op voor een serie portretten van de stoerste vrachtwagenchauffeuses van Nederland, met ook in dit seizoen een heerlijke dosis nuchterheid en humor van voice-overstem Ton Kas.

In seizoen 2 volgen we o.a. Anneke (59), rot in het vak en moeder van 8 kinderen. Ze rijdt al 40 jaar op de wagen door heel Europa, tegenwoordig vooral met groente en fruit naar Noorwegen. Anneke heeft het trucken in haar bloed en denkt er niet over om te stoppen. Ook volgen we Samantha (25), een echte junior trucker met nog maar een paar maanden ervaring. Deze stoere, Molukse dame heeft geen gemakkelijke jeugd gehad maar is naar eigen zeggen nu helemaal goed terechtgekomen, op de truck.

Daarnaast maken we kennis met de avontuurlijke truckergirl Fabienne (22) die met een autolaadkraan bouwmaterialen door heel Nederland levert. Ze vindt alles mooi waar diesel ingaat, maar is daarnaast ook nog eens kandidaat voor een Nederlandse Miss World verkiezing (en ze is door naar de finale!). Ook powervrouw Nathalie (53) heeft haar hart verpand aan het truckersleven. Ze is geboren als man, maar ze gaat nu al een aantal jaren als trotse vrouw door het leven.

'Meiden Die Rijden' wordt geproduceerd door Warner Bros Nederland en is vanaf woensdag 26 januari wekelijks te zien om 20.25 uur op NPO 3. Het seizoen bestaat uit 6 afleveringen van elk 45 minuten.