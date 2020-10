Nieuw seizoen 'Droomhuis Gezocht' bij MAX op NPO 1

Foto: © Omroep MAX 2019

Vanaf vrijdag 30 oktober rond 20.30 uur zendt MAX op NPO 1 een nieuwe serie van 'Droomhuis Gezocht' uit. In dit programma helpt presentator Sybrand Niessen Nederlanders bij de zoektocht naar hun droomhuis in het buitenland.

Om het droomhuis van Marcel en Ilona te vinden reist hij in aflevering 1 af naar Florida.

In december 1988 kwamen Marcel en Ilona voor het eerst in Florida, tijdens hun huwelijksreis. Dit was een schot in de roos en sindsdien komen ze regelmatig in deze staat. Ook tijdens hun 12,5-jarig huwelijk, 25-jarig huwelijk en in 2018 tijdens hun 30-jarig huwelijk zijn ze teruggegaan.

In de Verenigde Staten zijn ze in totaal meer dan twintig keer geweest. Voornamelijk in Florida, maar ook in de omgeving van West-Amerika en ook heeft het echtpaar rondgetrokken met de camper van Chicago naar San Francisco. Van alle reizen blijft Orlando (Florida) hun favoriet en daarom willen ze er nu een huis kopen.

Op basis van hun budget gaat Sybrand op zoek naar geschikte huizen. Daarnaast geeft hij praktische tips waar ze op moeten letten bij de aankoop van een huis. De dromers krijgen informatie en handreikingen hoe zij op een verantwoorde manier tot een goede keuze kunnen komen.

Miami is niet de hoofdstad van Florida, maar wel de bekendste stad. Onder andere vanwege deze lange weg langs South Beach, waar meer Ferrari ’s rijden dan in heel Italië en de horeca die soms 24 uur per dag open is. Maar Miami heeft natuurlijk meer te bieden dan alleen deze toeristische trekpleisters. De Nederlandse Joyce woont nu drie jaar in deze stad en geeft Carrie een inkijk in haar Miami en neemt haar onder andere mee naar het kleurrijke Wynwood. En Yeney Ramos leidt Carrie rond in de wijk Little Havana.

Daarnaast bezoekt Carrie het Nationaal Park de Everglades. Een gigantisch moeras dat duizenden jaren oud is en sinds 1979 op de Werelderfgoedlijst staat. Hier leven honderden soorten planten en dieren naast elkaar. De beste manier om door de natte delen van de Everglades te gaan is met een airboat.

'Droomhuis Gezocht', vanaf 30 oktober elke vrijdag om 20.30 uur bij MAX op NPO 1.