Nieuw MAX-programma 'Samen Digitaal' geeft ouderen vertrouwen online
Steeds meer zijn we online. Maar wie legt er eens rustig uit hoe het allemaal werkt? De digitale wereld ontwikkelt zich razendsnel. Voor veel ouderen is het lastig om deze ontwikkelingen bij te benen. Hierdoor ervaren zij gevoelens van onzekerheid, machteloosheid en soms zelfs eenzaamheid.
Met het nieuwe programma 'Samen Digitaal' brengen MAX en het Nationaal Ouderenfonds daar verandering in. In tien afleveringen leren ouderen stap voor stap hoe zij zich zekerder en met plezier kunnen bewegen in de online wereld.Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 1,2 miljoen ouderen (65+) niet meer dan basis digitale vaardigheden hebben. Dat is zorgwekkend, zeker nu ouderen langer zelfstandig thuis wonen en digitale vaardigheden steeds belangrijker worden in onze samenleving, bijvoorbeeld voor contact met familie, zorginstanties en overheidsdiensten.
Digitale vaardigheden vergroten zelfvertrouwen
'Samen Digitaal' richt zich op ouderen die hun eerste stappen online willen zetten. Sommigen willen graag leren, maar weten niet waar te beginnen, anderen ervaren onbewust drempels. Het programma maakt deze leerbehoefte zichtbaar én haalbaar.
Onder leiding van presentatrice Mascha de Rooij worden kijkers meegenomen in de wereld van smartphones, tablets en computers. In de studio gaat zij in gesprek met digitaal deskundige Lennart van Vulpen van het Nationaal Ouderenfonds die extra toelichting geeft op belangrijke aandachtspunten, zoals digitale veiligheid en online weerbaarheid.
In 'Samen Digitaal' is ook een rol weggelegd voor De Grannies van Amsterdam; in elke aflevering gaan zij een digitale uitdaging aan. In inspirerende video’s laten zij op een laagdrempelige manier zien hoe digitale toepassingen in de praktijk werken. Denk aan het ontgrendelen van een iPad, videobellen met familie en veilig online bankieren.
Praktisch en direct toepasbaar
Elke aflevering bevat praktische opdrachten die kijkers thuis direct kunnen uitvoeren op hun eigen apparaat. Op de website van het Nationaal Ouderenfonds worden ook online modules en video’s aangereikt om zelfstandig thuis verder te oefenen. Daarnaast kunnen kijkers een boekje aanvragen met daarin meer informatie over digitale ondersteuning, handige en betrouwbare websites en leuke tips. Een praktische gids om de digitale reis ook na het kijken van 'Samen Digitaal' voort te zetten.
'Samen Digitaal' is een samenwerking tussen MAX en het Nationaal Ouderenfonds.
'Samen Digitaal', vanaf woensdag 11 maart om 12.15 uur bij MAX op NPO 1.
