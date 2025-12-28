'Next Level Chef' in januari nieuw op 24Kitchen

Chef Gordon Ramsay reist het land door op zoek naar de allerbeste culinaire talenten: van professionele chefs en hobbykoks tot mediasterren en foodtruckeigenaren.

NIEUW

NEXT LEVEL CHEF

Ze nemen het tegen elkaar op in de zoektocht naar de nieuwe superster van de culinaire wereld. Ramsay wordt hierbij vergezeld door chefs Nyesha Arrington en Richard Blais. Creativiteit, consistentie en sluwheid zijn de belangrijkste ingrediënten voor succes en om een ronde verder te komen. De deelnemers strijden om een hoofdprijs van 250.000 dollar én de felbegeerde titel 'Next Level Chef'.

Vanaf 6 januari, elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

SECRETS OF THE CURRY KITCHEN



In deze nieuwe tiendelige serie neemt de wereldwijd geprezen chef Asma Khan je mee naar haar eigen keuken en de inspiratie achter de gerechten van haar bekroonde restaurant. In deze serie onthult Asma de geheimen achter de Indiase gerechten waar we zo van houden. Ze bereidt ze in haar restaurant, dat inmiddels is uitgegroeid tot een culinaire hotspot voor top chefs en talloze enthousiaste fans.

Vanaf 7 januari, elke woensdag om 22.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

GREAT BRITISH MENU S20

'Great British Menu' keert terug met een historische 20e editie, en dit seizoen verwelkomt de jury een nieuw gezicht. Lorna McNee, voormalig winnaar van 'Great British Menu' en een van de meest geprezen en bekroonde chefs van het Verenigd Koninkrijk. Een spannend nieuw seizoen vol creatieve gerechten die eer betonen aan zowel beroemde historische figuren als helden uit het Britse verleden.

Vanaf 6 januari, elke dinsdag om 20.00 uur op 24Kitchen.