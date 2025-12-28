Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Viool is net voor de finale uitgespeeld in 'The Masked Singer'
Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen

'Next Level Chef' in januari nieuw op 24Kitchen

zondag 28 december 2025

Chef Gordon Ramsay reist het land door op zoek naar de allerbeste culinaire talenten: van professionele chefs en hobbykoks tot mediasterren en foodtruckeigenaren.

NIEUW
NEXT LEVEL CHEF


Ze nemen het tegen elkaar op in de zoektocht naar de nieuwe superster van de culinaire wereld. Ramsay wordt hierbij vergezeld door chefs Nyesha Arrington en Richard Blais. Creativiteit, consistentie en sluwheid zijn de belangrijkste ingrediënten voor succes en om een ronde verder te komen. De deelnemers strijden om een hoofdprijs van 250.000 dollar én de felbegeerde titel 'Next Level Chef'.

Vanaf 6 januari, elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen. 

NIEUW 
SECRETS OF THE CURRY KITCHEN

In deze nieuwe tiendelige serie neemt de wereldwijd geprezen chef Asma Khan je mee naar haar eigen keuken en de inspiratie achter de gerechten van haar bekroonde restaurant. In deze serie onthult Asma de geheimen achter de Indiase gerechten waar we zo van houden. Ze bereidt ze in haar restaurant, dat inmiddels is uitgegroeid tot een culinaire hotspot voor top chefs en talloze enthousiaste fans.

Vanaf 7 januari, elke woensdag om 22.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN
GREAT BRITISH MENU S20

'Great British Menu' keert terug met een historische 20e editie, en dit seizoen verwelkomt de jury een nieuw gezicht. Lorna McNee, voormalig winnaar van 'Great British Menu' en een van de meest geprezen en bekroonde chefs van het Verenigd Koninkrijk. Een spannend nieuw seizoen vol creatieve gerechten die eer betonen aan zowel beroemde historische figuren als helden uit het Britse verleden. 

Vanaf 6 januari, elke dinsdag om 20.00 uur op 24Kitchen.


Kijktip van de dag

logo Play logo

Het is 1976. De zomer is heet en zwoel. Ondertussen draait het terras van café De sportvriend op volle toeren. Willy baat dat café al jaren uit, samen met zijn middelste zoon Achiel. Zijn oudste zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. Maar Willy's hoop is vooral gevestigd op zijn jongste zoon en oogappel Albert. Hij zou dit jaar de kermiskoers wel eens kunnen winnen. Maar dan komt de mysterieuze Barbara in het dorp wonen.

'Vergeet Barbara', om 20.00 uur op Play.

  • 16:55
    Vrede op aarde
    07:00
    De week van Karrewiet met VGT
  • 17:20
    Commando: Britain's Ocean Warriors
  • 16:30
    Ghost Rockers: Voor altijd?
    06:00
    Tik Tak
  • 17:45
    Wat Als?: Eindejaarsspecial
    07:00
    LEGO Friends: The Next Chapter
  • 17:35
    Foute Vrienden Australië
    02:30
    Geen uitzending
  • 17:15
    House
    06:00
    Qmusic
  • 17:45
    Mr. Bean
    07:00
    Willy
  • 17:35
    A Unicorn for Christmas
    05:30
    The Santa Class
  • 17:20
    SOS Piet
    00:25
    The X-Files
  • 17:40
    Blind Gekocht
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:40
    Criminal Minds
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:20
    Two and a Half Men
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:05
    Merry Kiss Cam
    06:55
    De Eregast
  • 17:40
    Cold Justice
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 17:37
    Alle Zaken op een Rijtje
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:35
    Publireportage
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:05
    Winterse Kost
    06:40
    Chris Cooks Cymru
  • 17:10
    Murdoch Mysteries
    01:20
    London Kills
  • 17:35
    The Shape of Water
    06:45
    Shipping Wars
  • 17:45
    NOS Sport: OKT Schaatsen
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 17:25
    Rail Away
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 17:35
    Wilde buren alleen maar love
    07:00
    Sneeuwpret