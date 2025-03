'Nachtdieren USA' proeft van het. nachtleven in Miami

Raven duikt in het uitbundige nachtleven van Miami. Hier ontmoet die mannelijke strippers die avond na avond alles uit de kast halen voor een uitzinnig vrouwelijk publiek.

Daarnaast bulkt het in Miami van de klinieken waar vrouwen massaal een Brazilian Buttlift laten doen. Raven ontmoet een vrouw die ‘s nachts in beweging moet blijven omdat ze net zo’n operatie heeft ondergaan. Miami heeft ook een rauwe kant: Raven is erbij wanneer de politie een inval doet bij iemand die zijn borgtochtafspraken heeft geschonden. En voor de kust ontdekt die een drijvende gemeenschap die de torenhoge huizenprijzen slim weet te omzeilen door op boten te wonen.

'Nachtdieren USA', zondag 2 maart om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.