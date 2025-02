'Nachtdieren USA' houdt deze week halt in Austin

Foto: © BNNVARA/Witte Geit 2025

Raven zoekt nachtdieren op in het land van de vrijheid, de Verenigde Staten. In Austin, de stad met de leus 'Keep Austin Weird', ontdekt Raven hoe eigenzinnig het daar écht is.

In het hart van conservatief Texas ontmoet die een biohacker die haar eigen DNA aanpast, een groep veteranen die hun oorlogstrauma’s bestrijdt door ’s nachts wilde zwijnen te jagen, en hardlopers met een drankprobleem die verkleed van kroeg naar kroeg rennen. Austin blijkt inderdaad een stad vol verrassingen.

'Nachtdieren USA', zondag 23 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.