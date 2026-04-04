'Nachtdieren USA' gaat op verkenning in Tennessee en Arkansas

Raven wordt geconfronteerd met Kelli, die Raven uit angst en wantrouwen met een getrokken wapen benadert. Als zwarte vrouw leeft Kelli zelfvoorzienend en afgezonderd.

Via Nashville reist Raven verder en ontmoet een transgender ex-soldaat die is ontslagen vanwege diens identiteit. Tijdens een rodeo spreekt Raven cowboys en daarna een vrouw die onterecht vijftien jaar vastzat. Ook duikt Raven in twee extreme werelden: een afgesloten witte community en een pro-life groep die ’s nachts bidt. Overal wordt zichtbaar hoe diep overtuigingen geworteld zijn en levens bepalen.

'Nachtdieren USA', zondag 5 april om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.