Mooiste shirts, grappigste anekdotes en prachtigste tenues in 'Shirtje Ruilen: De EK Verhalen'

De start van het EK voetbal krijgt dit jaar extra glans. Vanaf vrijdag 11 juni kunnen de Oranje fans en liefhebbers bij Videoland genieten van een nieuw seizoen 'Shirtje Ruilen'. Hierin haalt Frank Evenblij de mooiste verhalen achter shirts van de spelers op van vroeger en nu.

Hij gaat langs bij Internationals met unieke shirtcollecties en spelers die vol trots vertellen over hun debuut het Oranje shirt. Na het zien van 'Shirtje Ruilen: De EK Verhalen' weet je precies wat er speelt achter de schermen van de voetbalwereld en de beroemdste shirts.

Frank Evenblij: 'In deze serie 'de EK verhalen' is het toch weer opvallend hoeveel bizarre, mooie, gekke en ontroerende verhalen bovenkomen als de voetballers de shirts vasthebben. De trots bij bijvoorbeeld Wout Weghorst is uniek, maar ook de emotie bij Edson Braafheid over het verliezen van de WK finale doet opnieuw pijn in je Oranje hart.'

Frank gaat onder meer op bezoek bij Giovanni van Bronckhorst. De oud-Oranje captain speelde maar liefst 106 interlands voor het Nederlands Elftal en heeft daar een rijke collectie shirts aan overgehouden. Zo heeft hij het allermooiste shirt van Lionel Messi dat er bestaat: Hét Barcelona-shirt waarin hij vier keer scoorde tegen Arsenal in de kwartfinale van de Champions League in 2010. Verder bezoekt Frank Davy Klaasen, die verzekert dat Oranje op het komend EK met niets minder dan de Europese titel genoegen neemt. Op het moment dat Frank bij Anwar El Ghazi op bezoek is krijgt hij net een appje van Frank de Boer dat hij niet is opgenomen in de EK-selectie. Hoe verwerkt hij dat en wat is de reactie van zijn ouders en zijn vrouw?

Naast deze drie prachtige verhalen zien we verder Edson Braafheid, Yes-R, Broederliefde, Wout Weghorst, Orlando Engelaar, John van den Heuvel, Siem de Jong, Sherida Spitse, Dinand Woesthoff, Jetro Willems, André Hazes, Michel Vorm en Dirk van Duijvenbode voorbijkomen.

'Shirtje Ruilen: De EK Verhalen' wordt geproduceerd door The Media Brothers en alle zes de afleveringen zijn vanaf vrijdag 11 juni te zien bij Videoland.